Satranç müsabakalarında dereceye giren çocuklara madalya verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da Satranç Küçükler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren çocuklara madalya verildi. Müsabakalarda yaşanan büyük çekişme ise dikkat çekti.

Malatya’da Satranç Küçükler İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren çocuklara madalya verildi. Malatya Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi.

Toplam 40 sporcunun katılımıyla yapılan çekişmeli yarışmada dereceler şöyle oluştu, "2009 Genel: 1. Doğa Özgür. 2010 Genel: 1. Ahmet Utku Tufan, 2. Mustafa Salih Keleş, 3. Kerem Aydemir. 2011 Genel: 1. Heval Yapıcı, 2. Roni Doğan, 3. Kayra Davut Aktepe. 2012 Genel: 1. Aziz Arda Tahtalı, 2. Nehir Karakoç, 3. Rıdvan Reha Kurt. 2012 Kızlar: 1. Ecem Sümeyra Yılmaz, 2. Hatice Elif Özelçi, 3. Fatma Ada Bakırcı. 2013 Genel: 1. Renas Yapıcı, 2. Üstün Berken, 3. Ata Bakırcı. 2013 Kız: 1. Duru Köseoğlu. 2014 Kız: İpek Zümra Erdem”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.