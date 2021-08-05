Yeni Malatyaspor, Mert Miraç Altıntaş ile sözleşme imzaladı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni Malatyaspor, 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı siyahlılar, son olarak Hekimoğlu Trabzon FK'dan 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Malatya ekibi transferi sosyal medya üzerinden “Hoş geldin Mert Miraç” paylaşımıyla duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.