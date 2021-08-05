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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi

İHA

Başkan Çınar, yemek programı ekibiyle bir araya geldi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, TRT Belgesel kanalında her hafta pazar günleri saat:20.00’de yayınlanan “Şefin Özel Konuğu” yemek programı çekimlerini Yeşilyurt Lezzet Caddesi'ndeki Tarihi Yeşilyurt Konakları'nda gerçekleştiren program ekibiyle bir araya geldi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Malatya Gastronomi, Turizm, Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve Yeşilyurt Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Orhan Atak ile birlikte ‘Şefin Özel Konuğu” yemek programının setini ziyaret etti.
Programının sunuculuğunu üstlenen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dernek Başkanı ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ve ekibinden çekimler hakkında bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Şefin Özel Konuğu’ program ekibini Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi.
Tarihi Yeşilyurt Konaklarının Malatya ve Yeşilyurt’un zengin mutfağında yer alan yemeklerin tanıtımı için önemli bir programa ev sahipliği yaptığını ifade eden Çınar, "Malatya’nın gastronomi alanında hak ettiği konuma ulaşması bakımından bölgemizde çok ciddi yatırımlarda yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Malatya hem tarih, hem de gastronomi kentidir. Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projeleri çatısı altında gerçekleşen yatırımlarımızın yanı sıra Çırmıhtı Lezzet Caddesi'ndeki konaklarımız ve müzelerimizle, geleneksel hayatımızın vazgeçilmez tatlarını, sofralarımızın eşsiz lezzetlerini iç ve dış turizme kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bölgemizdeki yemek kültürünü bilen deneyim sahibi esnaflarımızla, lokanta sahiplerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek bölgemizin bu eşsiz lezzetlerini geniş kesimlere duyurmaya çalışıyoruz. Bölgemize olan ilginin artması içinde tanıtım faaliyetlerine ağırlık veriyoruz. Lezzet Caddemizdeki işletmelerimizi hizmete sunarak burayı ziyaret edenlerin gerek bölgenin tarihsel ruhunu yerinde görmesi gerekse de yemeklerinden tatması içinde güzel imkanlar sunduk. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız mimari yapısı, işlevselliği ve güzel mekanlarıyla sinema, dizi ve klip çekimlerinin yanı sıra yemek programlarında ev sahipliği yapması bizleri sevindirmektedir. TRT Belgesel kanalında yayınlanan 'Şefin Özel Konuğu' yemek programının çekimleri için Yeşilyurt’umuzda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dernek Başkanı ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ve ekibi de zengin yemek kültürümüzün tanıtımı için burada güzel bir program çekerek tanıtım çalışmalarımıza ciddi bir destek sağladılar. Alanında ciddi deneyimleri bulunan Ramazan Bingöl Başkanımız başta olmak üzere diğer şeflerimizle fikir alış verişinde bulunduk, onların öneri ve tespitlerinden faydalanacağız. Çekimleri Yeşilyurt Lezzet Caddemizde gerçekleşen programın başarılı geçmesi için de belediye olarak her türlü desteği sağlıyoruz. Malatya’ya özgü yemeklerimizin bilinirlilik ve tanınırlık seviyesini artırmak, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi bugünden geleceğe taşımak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Program yayınlandığı zaman gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından çok sayıda izleyici Malatya ve Yeşilyurt’un eşsiz yemeklerini tanıma fırsatına kavuşacak. Bu tür yayınlar bölgemize olan ilginin artmasına vesile olacaktır. TRT Yönetim Kurulu Başkanımız başta olmak üzere programın çekimlerinde görev alan herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeşilyurt’ta çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Dernek Başkanı ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl de, “Malatya mutfağı kadim ve köklü bir geçmişe sahiptir. Buranın yemeklerinin uzun bir geçmişi vardır. Malatya denildiği zaman hemen akla kayısı geliyor ancak burası sadece kayısından ibaret değildir. Malatya mutfağı, dünyanın sayılı mutfaklarından bir tanesidir. Şimdi el ele vererek bu eşsiz yemekleri ülkemize ve dünyaya yeniden tanıtıp burayı bir gastronomi kenti yapmak içinde elimizden geleni yapmalıyız. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda Türkiye’de örnek alınacak çok güzel yatırımlar yapmış, gördük ve çok beğendik. Malatya’nın geleneksel kültürü ve unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin ihya edilmesi, hatırlanması ve gelecek nesillere taşınması için çok güzel bir cadde oluşturulmuş. Buradaki kültürel yatırımlar Malatya ve Türkiye için gerçekten çok önemlidir. İnanıyorum ki bu çalışmalardan sonra Yeşilyurt’a ve Lezzet Caddesi'ne yerli ve yabancı turistlerin büyük bir şevkle geleceklerine inanıyorum. Hem buradaki esnafların hem de yerli üreticilerin kazanması anlamına gelecektir. Bizlerde buranın tanıtımı için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya mutfağının Anadolu’nun en güzel mutfaklarından bir tanesi olduğunu söyleyen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, “TÜRES Genel Başkanımız ve Şefin Özel Konuğu programının sunucusu Ramazan Bingöl ve ekibini kentimizde ağırlamaktan mutluluk duymaktayız. Malatya’nın gastronomi alanında daha fazla öne çıkması için bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın da bu anlamda ciddi gayretleri var. Malatya ve Yeşilyurt’un birbirinden güzel lezzetlerinin tanıtımı için bu tür programların büyük önemi vardır. Sayın Başkanımız ve değerli program ekibinin destekleriyle inşallah bölgemize olan ilgi artacaktır” ifadelerine yer verdi.
‘Şefin Özel Konuğu’ Programının Yönetmeni Osman Yüksel ise, “Yeşilyurt’ta olmaktan çok mutluyuz. Yeşilyurt Lezzet Caddesi çok güzel olmuş, caddeye girdiğiniz zaman buranın ruhunu hissedebiliyorsunuz. Bizler de buranın tüm güzelliğini ekranlara en güzel şekilde yansıtacağız” diye konuştu.

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