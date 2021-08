Tüfenkci: “Zor olan yalan haberlerle fitne ile mücadele etmek"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Akçadağ’da yaptığı konuşmada, “Yangınlarla mücadele etmek kolay. Hizmet etmek, eser üretmek hükümetimiz ve AK Parti’nin işi. Zor olan yalan haberlerle fitne ile mücadele etmek" dedi.

Malatya’da ilçe ve mahalle gezilerine hız kesmeden devam eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları yerinde dinliyor. Son olarak Akçadağ ilçesini ziyaret eden Tüfenkci, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda da bulunan Tüfenkci, Türkiye’nin bir yandan kalkınma hamlesi gerçekleştirirken bir yandan da sel ve orman yangınları gibi olaylarla mücadele ettiğini söyledi.



Ege ve Akdeniz'de birçok ilde çıkan orman yangınları ile mücadelenin sürdüğünü ve birçoğunun kontrol altına alındığını vurgulayan Tüfenkci, “Yangınlarla mücadele etmek kolay. Hizmet etmek, eser üretmek hükümetimiz ve AK Parti’nin işi. Zor olan yalan haberlerle fitne ile mücadele etmek. Hizmet etmekten çok bu yalan haberlerle mücadele etmekte zorlanıyoruz. Yangın ateşini söndürüyoruz, fitne ateşini söndürmekte zorlanıyoruz. Bu milletin dokusunu bozacak, dayanışma ruhunu zedeleyecek fitne ateşini söndürmek için de elimizden gelen gayreti hep beraber gösteriyoruz. Hem yerelde hem de merkezi hükümette gösteriyoruz. Fitne her yerde kol geziyor. Hizmetleri itibarsızlaştırma adına yapılanları görmemezlik adına insanları birbirine düşürme adına yalan üzerine yalan haberler üretiyorlar ama inşallah gerçekler karşısında yalancının mumu da yatsıya kadar yanıyor. Baktığımız zaman ormanlar üzerinden uçaklar üzerinden hesap yapanlar, esasında dertleri ne Gezi Parkı’nda ağaçtı ne de şimdi ağaçtı. Mesele insanlarımızın zihinlerini bulandırmak, kaos oluşturmak ve bu kaostan bizler nasıl faydalanırız onun derdine düşmek” ifadelerine yer verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir lider önderliğinde AK Parti Hükümetinin gereken her şeyi yaptığını ifade eden Tüfenkci, “İhracatımız artıyor, bu refah düzeyi de inşallah halkımıza ileriki aylarda yansıyacak” dedi.



Malatya’nın Türkiye’nin yıldız şehri olduğunu ve hedeflerinin ise dünyanın yıldız şehirleri arasına girmek olduğunu ifade den Tüfenkci, “Bu hizmetlere baktığımız zaman da biz Malatya’nın parlayan yıldız olacağına da inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO’nun kalıcı miras listesine alındığını da hatırlatan Tüfenkci, “Bu şehrimiz adına gurur verici emeği geçen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu tescil esasında kolay bir tescil değil, bir mücadele gerekiyordu. Belediyenin bu işin içerisinde olması gerekiyordu o süreci başarıyla tamamladık“ ifadelerini kullandı.



Malatya’nın bir dünya yıldızı olmaması için hiçbir nedenin olmadığını da ifade eden Tüfenkci, “Her ilçemizde çevreye duyarlı arıtma tesisi yapıyoruz, kanalizasyonumuzla, alt yapımızla, tabiat parklarımızla, millet bahçelerimizle sanayimizle, Orduzu’da 5 bin kişilik kapalı spor salonuyla havuzuyla birlikte faaliyete geçiriyoruz. 13 ilçemizin tamamında entegre devlet hastanemiz var. Battalgazi’ye devlet hastanemizi yapıyoruz. Onkoloji Hastanemizi bitirdik, Karaciğer Enstitümünüz ile birlikte Kadın Doğum Hastanemiz, Çocuk Hastanemiz, Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bütün ilçelerimizle alt yapımızla üst yapımızla biz burada varız. İkinci üniversiteyi Malatya’ya kazandırdık, başkanımızın emeği büyük Kızılay’a devredilen Vagon Fabrikası başkanım elini taşın altına koydu ve orayı da Malatya’ya kazandırdık. Malatya için Özel Harekat Daire Başkanlığı çok önemliydi. 100 milyonun üzerinde bir yatırımla oranın alt yapısı hazır hale getirildi. İlk defa Türkiye’de bölge Başkanlığı içerisinde Malatya’ya ihalesi yapıldı. Çalışmalar devam ediyor inşallah 3 bin 500’e yakın özel harekatçı polisimiz burada yetişecek. Malatya yıldız olmaya aday bir şehir. 6.bölge teşviklerinden faydalanılıyor. Malatya’ya arsa verdiğimizde bu teşvikler önemli. Baktığımız zaman organize sanayide fabrika fışkırıyor, yatırımcılar da sırada arsa tahsis etmeye hazır” şeklinde konuştu.



Gerek Valilik gerekse Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya’yı huzur şehri yapmak için elinden gelen gayreti gösterdiğine de dikkat çeken Tüfenkci, “Eğer bir yerde huzursuzluk varsa sosyal entegrasyon yoksa orada yatırım da olmaz insanlar da gelmez. İnsanlar mutlu da olmaz. İnsanlarımızın mutlu olması için bizim hizmet üretmemiz lazım. Huzuru sağlamamız lazım, insanlarımıza iş, aş temin etmemiz lazım. Adıyaman sınırına dayandığınızda büyük şehrin oraya yol yaptığını görüyoruz. Bu basit gelebilir ama bugünkü ekonomik şartlarda güzel ve maliyeti yüksek işler yapılıyor. Biz insanın olduğu her yerde insana AK Parti olarak hizmet etmek için varız” diye konuştu.

