Turizm sektöründe Arslentepe hareketliliği

Malatya ‘da pandemi kısıtlamasının kaldırılmasıyla ve Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO mirası listesine girmesiye birlikte turizm sektörü hareketlilik kazandı.

Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO dünya mirası listesine girmesi Malatya’da turizm sektörünü hareketlendirdi. Malatya turizmine önemli ölçüde hizmet eden Mövenpick Otel Genel Müdürü Adnan Devrim, turizm sektörünün şehirdeki konumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya’daki yöneticilerin koordineli çalışmasının kent turizmine önemli etkilerde bulunacağını ifade eden genel müdür Devrim, “Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı miras listesine alınması bizi memnun etti heyecanlandırdı. Bu bize turizm destinasyonu anlamında, otel anlamında topyekun bir birliktelik sağlanacağına inanıyorum. Yerel yönetimler, STK’lar, kamu, basın mensupları el birliğiyle Malatya’mızın gelişimi açısından çok önemli bir yol alacağımızı düşünüyorum. Önemli olan pazarlama, iyi anlatabilirsek, hep birlikte hareket edebilirsek pazarlama faaliyetlerinde çok ciddi turistik hareketinin olacağına inanıyorum. Çünkü Malatya birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Çok fazla uygarlığa yönetimde bulunmuş. Coğrafi olarak, kanyonu, Levent Vadisi, Arapgir Çayı, gastronomi anlamında her anlamda turistlik anlamda her şeyi pazarlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Gelen turistlere Malatya’nın yöresel tatlarını sunduklarını belirten Devrim, “Biz özellikle gastronomi noktasında Malatya peynirimiz, Hekimhan cevizi, Arapgir’in reyhan şerbetini mutlaka sunarız. Sofrayı yerel tatlarla zenginleştiririz. Bu kadar damak zenginliğinin olduğu bir kentte turistik hareketin olmaması uygun olmaz. Burada nereyi elinizi atsanız satabilirsiniz. Satış pazarlama yapabilmeniz için tüketicide bir ihtiyaç belirtmeniz lazım. İhtiyaç belirttiğiniz zaman da mutlaka satarsınız. Bacasız saniyi turizmin şehre çok etkisi oluyor. Malatya’da her şey hazır sadece keşfedilmeyi ve pazarlamayı bekliyor. Her sektör el birliğiyle hareket ederse olumlu sonuçlar alırız” dedi.

Otellerin şehrin tanıtımı, turistlerin rahat etmesi açısından ciddi görevler düştüğünü ifade eden Devrim, “Otele şehrin tanıtımı açısından çok ciddi görevler düşüyor. Bir nevi Malatya’nın turizm elçisiyiz. Malatya’yı anlatmaya çalışıyoruz. Bu bir ekip işi misafir geldi. Malatya’yı beğendi ama düzgün sağlıklı konaklama sunamazsanız, keyfini kaçıracak bir hizmet sunarsanız, tanıtım yapacağız derken tersi de olabilir. Burada hizmet bir bütün olduğu için konaklamasından, yemeğine kadar gelen misafirlere Malatya’ya özgü bir tat sunuyoruz. Malatya’ ya özgü ne varsa gelen misafirlere de hissettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

