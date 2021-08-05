Doğanşehir’de 32 sıvat dağıtıldı

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde küçükbaş hayvan üreticilerine galvanizli çelik sıvat dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde dağıtılacak 250 sıvatın dağıtımına Doğanşehir ilçesinde başlandı. Dağıtım programına Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu Köroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı. Doğanşehir kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 32 sıvatın üreticiyle buluşmasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek “ İl tarım müdürlüğümüze Doğanşehir ilçemize ayrılan 32 tane sıvatın dağıtımını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu sıvatların ilçemize gelmesinde ve vatandaşa dağıtılmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah koyunları, küçükbaş hayvanlar başta olmak üzere üreticimize yarar sağlar” dedi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, 250 çobana galvanizli çelik sıvat dağıtacaklarını bildirdi.

“Bizim buradaki asıl amacımız insanların ve hayvanların temel ihtiyacı olan karşılanması. Bu projeye destek verenlere teşekkür ediyoruz. Üreticilerimizin temel ihtiyaçlarından bir tanesi kolay taşınabilir sıvatlardı. Bu günde bunların dağıtımı için buradayız” dedi.

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