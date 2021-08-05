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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Arapgir ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Gürkan, Arapgir ilçesinde incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Arapgir ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Arapgir ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Çakırsu Mahalle Muhtarı Nevzat Şahin, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, gereken çalışmaları gerektiğinden fazla bir şekilde bizlere ulaştırıyor. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Başkanımızla görüşmek istediğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamadan, beklemeden rahatlıkla görüşebiliyoruz. Selahattin Başkanıma şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Arapgir ilçesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden AK Parti Arapgir İlçe Başkanı Ebubekir Taş ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız asfalt çalışmalarıyla birlikte MASKİ yatırımlarını incelemek için ilçemize geldiler. Ben kendilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini.

Arapgir ilçesi Çakırsu Mahallesi sakinlerinin sıcak karşılamalarından dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, “Gerçekten de Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımız Malatya genelinde hizmet destanı yazıyor. İlçe ziyaretlerimizde yapılan yolları inceliyoruz. 45 derece sıcağın altında erişilmesi zor yerlerde hakikaten çok güzel yollar yapılmış durumda. Eksik olan yerler var. Onlar da en kısa sürede tamamlanacak. Yol medeniyettir. Dolayısıyla hemşerilerimizin yollarla bir an evvel tanışması ve insanlarımızın medeniyetle buluşması gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız her toplantısında şunu ifade eder, ‘Yol medeniyettir. Medeniyetin insanımızla bir an evvel buluşması gerekir'. Dolayısıyla biz yollarla insanları buluşturup, gönüllerle kucaklaştırmak için yola çıktık. Allah’a şükür iki yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde olan yolların hepsi asfaltlandı. Bu Türkiye açısından önemli bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet tarihinin yerel yönetimlerdeki rekorudur. Dolayısıyla bu rekorları kıran ve destanları yazan Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan MASKİ Genel Müdürlüğümüz yerleşim yerlerimize altyapı ve su götürmenin gayreti içerisinde. MASKİ Genel Müdürlüğümüzde iki yıl içerisinde Malatya’nın hiçbir yerleşim yerinde susuz hiçbir yer bırakmayacakları konusunda kendilerine hedef koydular. Onlarda bu hedefin yüzde 90’ını gerçekleştirdiler. İnşallah kalan kısımları da en kısa zamanda gerçekleştirirler. Kurak bir süreçten geçiyoruz. Dünyada ve ülkemizde küresel ısınmayla birlikte iklim değişikliğiyle sularda azalma var. Bütün bunlarla beraber Malatya’da yüzde 9598 oranında sularımız akıyor. Bu da önemli bir şeydir. İnşallah Malatya’ya yeni bir kaptaj yaparak Malatya’yı ikinci bir defa daha sigortalama gayreti içerisindeyiz. Sadece bu hizmetleri yapmıyoruz. Diğer alanlarda da Türkiye’de rekor kıran bir belediye hüviyetindeyiz. Çalışmalarımızı yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler çalışmalarımızı yaparken Sayın Bülent Tüfenkci bakanımız hem Ankara’da hem de Malatya’da bizlerle her zaman birlikte olmuştur. Bu anlamda Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanlarımız gittiğimiz yerlerde bizleri hiç boş çevirmemiştir. Bütün teşekkürlerimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımızadır. Bizleri her konuda destekleyerek Malatya’mızı rekorların üzerine çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Çakırsu, kendini bölgemizde fark ettiren bir mahallemiz. Önemli olan mahallemizde yaşayan insanlarımızın huzurlu ve mutlu olmasıdır. Mahalleye gelindiğinde hemşerimizin aidiyeti ve hissiyatı yaşayabilmesi önemlidir. Büyükşehir Belediye Başkanımız hizmet ayrımı yapmadan kırsala ve merkeze aynı hizmetleri yaparak insanların önemli olan mutluluğu deyip insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi içerisinde insanı öncelik alan hizmet anlayışı yürütüyor. Dolayısıyla insanın olduğu her yerde yerel anlamda Büyükşehir Belediyemiz var. Gittiğimiz yerlerde de bunu görüyoruz. Bunun için başkanımıza teşekkür ediyoruz. En ücra köşede de, merkezde de Büyükşehir Belediyemizin hizmetini görüyoruz. Belediyecilikte önemli olan, insanla ilgili ve insanın mutluluğunu esas alan bir çalışmayı ortaya koymaktır. Geçtiğimiz yolları görüyoruz. Sadece yapılan grup yollarını maliyete vursanız Arapgir’de belki 5060 milyonluk bir yatırım yapılmış. Arapgir merkeze arıtma tesisi yapılacak. Kanalizasyon içme suyu baktığımız zaman maliyet gerektiriyor. Bütün bu maliyetlerin ötesinde insan varsa hizmeti götürmekte bizim işimiz diyerek başkanımız yola çıktı. Ben şahidim başkanımız her yerde söylüyor, parayı buluruz yeter ki insana hizmet edelim, kardeşlik edelim. Birlik, beraberliğimiz zedelenmesin. Gittiğimiz her yerde de hizmette ayrım yapılmadığını görüyoruz. Başkanımızın bu noktada ki gayretine de teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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