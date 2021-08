Battalgazi'de yazar Aslanhan, gençlerle buluştu

Battalgazi Belediyesi tarafından YKS tercihlerinde bulunacak öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla düzenlenen ‘Rehberlik ve Motivasyon’ semineri programına konuşmacı olarak katılan Kişisel Gelişim Uzmanı EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, Malatyalı öğrenci ve aileleriyle buluştu.

‘Malatyalı Gençler Üniversiteli Oluyor’ mottosuyla yola çıkan Battalgazi Belediyesi, üniversite adaylarının tercih maratonunun başlaması ile tercihte bulunacak olan öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla ‘Rehberlik ve Motivasyon’ semineri düzenledi.

Battalgazi Belediyesi hizmet binası önüne düzenlenen ve 2,5 saat süren programa, Kişisel Gelişim Uzmanı EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan’ın konuşmacı olarak katıldı. Battalgazi Belediyesi’nin konuğu olarak Malatyalı üniversite adayları ve aileleriyle buluşan Yazar Aslanhan, eğlenceli esprileriyle, üniversite adaylarının tercih döneminde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Seminere, hayattan ibretlik öykülerle başlayan Yazar Aslanhan, gençler için büyük önem taşıyan bu semineri düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e özel olarak teşekkürlerini iletti.

Gençler ile ailelerin büyük beğenisini toplayan programa; Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, çok sayıda üniversite adayı öğrenci ve aileleri katıldı.



“Her zaman olduğu gibi tercih döneminde de öğrencilerimizin yanındayız”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gençliği geleceğe hazırlama noktasında Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimiz için gençlik ve etüt merkezlerimizin sayısının arttırılması gerektiğini söyledik. Göreve gelir gelmez, Hanımınçiftliği’nde gençliğin ihtiyaç duyduğu bölgede merkezimizi inşa ederek hayata geçirdik. Günlük ortalama 2 bin gencin istifade ettiği bir mekanı hizmete sunduk. Geçtiğimiz günlerde merkezimizde gençlerimiz ile bir araya geldiğimiz zaman Türkiye 4 binincisinin bölgemizden çıktığını öğrendik ve bu bizi gururlandırdı. Orduzu ve TOKİ’de devam eden gençlik merkezimizi de tamamlayarak, en kısa sürede gençlerimizin istifadesine sunacağız. Amacımız gençlerimizi geleceğe hazırlamak. Her kurum düşeni yaptıktan sonra Türkiye'mizi gelecek nesillere, emin ellere teslim etmiş olacağız. Gençlerimiz zorlu bir süreci geride bıraktılar. Üniversite sınavları özellikle ülkemizde gençlerin hayat akışında bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasında gençlerimizi ileriye ne kadar sağlıklı bir şekilde yönlendirebilirsek, onların gelecekleri daha güzel olacak. Çocuklarımızın belki bir kısmı üniversiteyi kazanacak ve istediği bölümlere girecekler, bir kısmı da giremeyecek. Battalgazi Belediyesi olarak özellikle bu tercih döneminde rehber hocalarımızı ve gençliğin abisi EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan’ı, Malatya’daki üniversite adayları gençlerimizle buluşturmak istedik. Gençlerimiz ile hasbihal etmesini istedik. Kendileri de bizi kırmadı bu davetimizi seve seve kabul ettiler. İnşallah faydalı ve güzel bir seminer olacak. Her zaman olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin yanındayız, en büyük destekçileriyiz. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Çok güzel bir programda gençlerimizle bir aradayız”

Battalgazi’de çok güzel gençlik çalışmalarına imza atıldığını vurgulayan Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Milli Eğitim olarak Malatya'da son yıllarda önemli aşamalar kaydettik.Ümit ediyoruz ki ileriki yıllarda daha güzel noktalara geliriz. Battalgazi’de çok önemli gençlik çalışmalarına imza atılıyor. Buna bizzat şahit oluyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız gençlere büyük önem veriyor. Bugünde tercih dönemi öğrencilerinin motivasyonunu arttırmak için gençlerimizin ağabeyi Sıtkı Aslanhan’ı davet etmiş. Misafirimizin şuan gençlerimize bilgi, birikim ve tecrübelerini aktaracak. Bu tür benzeri programlarla gençlerimize, öğrencilerimize yol ve yön göstererek daha güzel çalışmalara imza atarız. Covid19 salgınından kaynaklı eğitimöğretimde ciddi aksamalar ve sıkıntılar yaşadık ve yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde gençlerimizin kendilerini yetiştirmek ve kişisel gelişim noktasında kendi gayretleriyle çok daha fazla bir şeyler yapma noktasında kendi kendilerini motive etmeleri gerekiyor. Gençlerimize bol bol kitap okumayı tavsiye ediyorum. Yazarımız Sıtkı Aslanhan’a hoş geldiniz diyor ve programı düzenleyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Geleceğimizin teminatı gençlerimize güvenmemiz lazım”

Açılış programının ardından gençlere seslenen Kişisel Gelişim Uzmanı EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan, “Birçok alanda yaptığım konferanslara bu yıl ilk kez üniversite tercih başlığını da ekliyorum. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in gençler için düzenlediği motivasyon seminerine daveti üzerine bugün memleketime geldim. Bu arada memleketimi de çok özlemiştim. Memleketimin gençlerini çok özlemiştim. Başkanımız az önce çok güzel düşüncelerden bahsetti. Kendisine huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye’nin ve dünyanın öğretmeni olarak tercih alanında bir seminer vereceğim. Tercihlerle alakalı daha önceleri pek bilgim yoktu. Kızımın da 2 yıldır üniversiteye hazırlanmasıyla çok araştırma yaptım. Hangi meslekler daha iyi, hangi alanlarda öğrencilerimiz boşta kalmaz diye birçok araştırma yaptım. Evet gençler size sesleniyorum. Tercih dönemindeyiz. Tercih yaparken dikkat etmeniz gereken bazı başlıklar var. Bu başlıkların arasında ilk olarak, ‘Neyi istiyoruz?’ başlığı var. Evet neyi istiyorsunuz. Tıp mı? Mühendislik mi? Öğretmenlik mi? Optisyenlik mi? Hedefiniz ne önce buna karar vermek gerek. Kararını verdiyseniz, o yolda emin adımlarla ilerleyin. Kararınızdan vazgeçmeyin. Öğrenciler sıralama da ilk binin içinde ve düşünüyor. Tıp mı yazsam, diş hekimliğimi yazsam. Başka üniversitelerde fizik veya tarih bölümleri de ilk bine girenleri alıyor. Tarih isterseniz tarih, fizik isterseniz fizik bölümünü tercih edin. Anneler babalar çocuklarına destek olun. Hedefiniz, hayaliniz, gayeniz olmazsa çalışamazsınız. Hedefini belirleyerek bu hedef doğrultusunda ilerleyenler başarıya ulaşacaktır. Ders çalıştıktan sonra yarım saat televizyon izlemek bile motivasyonunu bozarak, öğrendiğin şeyleri unutmana neden olabilir. Dağıtmak kolay toplamak her zaman zordur. Bu sebeple ders çalışırken, televizyon izlemek, internete girmek verdiğiniz emeklerin boşa gitmesine neden olur. Onları teknoloji bağımlılığından kurtarmaya çalışın. Teknoloji bağımlılığı emin olun uyuşturucu bağımlılığından daha tehlikelidir. Özellikle üniversite öğrencilerine de bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Geleceğin mesleklerini iyi araştırın. Sizler 2025’in 2030’un iş hayatındaki insanlar olacaksınız. O yüzden yeni gelişen meslek dallarını iyi araştırın. Gençlerimizden beklentilerimiz çok. Gençlerimize güvenmeliyiz. Peygamber efendimiz Mısır’a atadığı vali henüz 13 yaşındaydı. İstanbul’u fetih eden Fatih Sultan Mehmet’in 21 yaşında fetih etti. O yüzden gençlerimize büyük görevler düşüyor. Başkanımıza beni sizlerle buluşturduğu için şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Seminerin ardından Battalgazi İlçe Kaymakamı Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kişisel Gelişim Uzmanı EğitimciYazar Sıtkı Aslanhan’a geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine eklenen “Arslantepe Höyüğü” figürünün bulunduğu işlemeli tablo ve Kayısı hediye etti.

