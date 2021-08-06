Malatya'da 2,5 ton kuru kayısı hırsızlığına 1 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ve Yeşilyurt ilçesinde, 2,5 ton kuru kayısı çalan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, mahkemece tutuklandı.

Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı kayısı hırsızlığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. 84 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 4 şüpheliyi tespit eden jandarma, belirlenen adreslere operasyon yaptı. Evlerde yapılan aramalarda; 2,5 ton kuru kayısı, 4 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 bıçak ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kayısılar ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-06 17:07:54



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