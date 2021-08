Diş hekimi öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Malatya İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 20202021 Eğitim ve Öğretim yılı 8. dönem mezun öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 2021 yılındaki en büyük yatırımının, Türkiye’nin en güzel diş hastanesini ve diş hekimliği fakültesini inşa etmek olduğunu ifade etti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet ve diploma törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof Dr. Alaadin Polat, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Cüneyt Asım Aral ve Dr. Öğr. Üyesi Numan Tatar, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Diş Hekimleri Odası İl Başkanı Murat Canbek, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Nurettin Aydoğdu, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selami Günal, akademik personel ile mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, genç diş hekimlerine önerilerde bulunarak, “Zor bir dönemi başarı ile tamamladınız. Yüz yüze eğitimdeki süre kısıtlamaları, kapanmalar sizleri yıldırmadı. Ara dönemlerde ve yaz tatillerinde boş zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirerek eğitimlerinizi tamamladınız ve bugün artık diş hekimi olarak diplomanızı alarak üniversitemizden mezun oluyorsunuz. Diş Hekimliği zor bir meslek, hastanın ağzında çalışacaksınız. Bu alanda sabırlı davranarak ve kendinizi her gün geliştirerek alanınızda güvenilir adımlarla ilerleyeceksiniz. Üniversitemizden tam donanımlı ve yetkin bir şekilde mezun oluyorsunuz. Pandemi sürecinden dolayı tecrübe konusunda bazı eksiklikler yaşadınız ama mesleğe adım attığınız ilk adımdan itibaren her gün, her ay, her yıl kendinizi geliştirerek yeni tecrübeler kazanacaksınız. Hastalarınıza sabırla ve şefkatle yaklaşarak onlarla candan ilgilenerek onları sahipleneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kızılay "Toplumumuzun genelinde diş hekimine gitme korkusu hâkim. Sizler bu korku ile mücadele edeceksiniz. Başta sizleri yetiştiren hocalarımız, akademik personellerimiz olmak üzere sizlere ve sizleri yetiştirip bizlere emanet eden ailelerinize teşekkür ediyorum. Sizlere başarılı bir meslek hayatı diliyorum” dedi.



“İnönü Üniversitesi’nden 2021 yılının en büyük yatırımı”

Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 2021 yılındaki en büyük yatırımının Türkiye’nin en güzel diş hastanesini ve diş hekimliği fakültesini inşa etmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Şu anda diş hastanemizin inşaatı başlamış durumda, Diş Hekimliği Fakültesi, derslik ve amfiler olmak üzere iki blok şeklinde toplamda 18 bin 350 metrekare kapalı alana sahip olacak proje 2023 yılının Nisan ayında tamamlanacak ve halkımızın hizmetine açılacaktır. Diş hekimliği fakültemiz şu haliyle bile ülkemizin en güzel, en önemli ve en iyi fakültelerinden biri. Bugüne kadar birçok bölgeden gelen hastalarımıza hizmet verdik ve artık yeni hastanemiz tamamlanıp hizmete açıldığında çok daha geniş kitlelere hitap edeceğiz.”



“Hastanın gözlerine bakın”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat da, mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunarak bu mesleği iyi bir şekilde sürdürebilmek için sevgi, ilgi ve bilginin öneminden bahseden konuşmasında, “Sevgili öğrenciler zorlukla kazandığınız Diş Hekimliği Fakültesinde, tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci de dahil olmak üzere beş yıllık teorik ve pratik eğitiminizin yanında laboratuvarlardaki sanal yada kliniklerde gerçek hastalarda çok değerli hocalarımızın gözetiminde pratik uygulamalar yaptınız ve klinik beceriler kazandınız. Bu becerileri kazanırken ve kazandıktan sonra asıl unutmamanız gereken konu meslektaşlarınızla ve hastalarınızla öncelikle güvenli bir iletişim kurmanızdır. İyi bir iletişim birçok olası sorunu engelleyecektir. Hastanız bir bebek, bir çocuk, genç, yaşlı, zengin, fakir, erkek, kadın olabilir. Hastaların bir kısmının korkabileceğini, tansiyonunun yükselebileceğini veya beklenmedik başka bir durum yaşanabileceğini unutmayın. Hastanızın sadece ağzına değil gözlerine de bakın. Ağzı açık olan hastanın kapalı da olsa gözleri size birçok bilgi verecektir. Dişinizi ne kadar iyi yaptığınıza bakmak için hastanın ağzına, işinizi ne kadar iyi yaptığınıza bakmak için hastanın gözlerine bakın” dedi.

Diş Hekimleri Odası İl Başkanı Murat Canbek ise mezun öğrencilere meslek hayatında karşılaşacakları zorluklar hakkında bilgi vererek bu zorlukların sabır, hoşgörü ve sevgi ile aşılacağını belirten konuşmasında bilim öğrenmek ve pratik yapmanın hiçbir zaman bitmeyeceğini ve Diş Hekimliğinin her zaman yeniliklere açık bir alan olduğunu ve öğrencilerin her zaman kendilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

Diş Hekimliği Fakültesinde fakülte birincisi Esra Kırtay olurken ikinciliği Gamze Altuntaş, üçüncülüğü ise, Merve Arıkboğa ve Aybüke Özyalın elde etti.

Tören, fakülte birincisi Esra Kırtay’ın mezuniyet konuşması ve yaş kütüğüne plaket çakması, dereceye giren öğrencilere ödül takdimi, mezunlara diplomalarının verilmesi ve kep atma merasimi ile sona erdi.

