Çınar, kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi Çınar: “Her meslek bir altın, her kursiyer bir değerdir”

Gündüzbey Mahallesi’nde kültürel faaliyetlerine devam eden Yeşilkonak Hizmet Binasındaki eğitim, sosyal ve sanatsal çalışmaları inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Her meslek bir altın, her kursiyer bir değerdir” dedi.

7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunulmasına vesile olan eğitim hizmetlerini ilçe geneline yaygınlaştıran Yeşilyurt Belediyesi tarafından Gündüzbey Mahallesi’ne kazandırılan Yeşilkonak Hizmet Binasında, Kuranı Kerim, Halı Dokuma, BiçkiDikiş, Gitar ve El Sanatlarına yönelik her yaştan vatandaşın katıldığı eğitim kursları devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği kurs binasını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sınıfları tek tek dolaşarak kursiyerlerle sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Eğitim ve sanatsal kurslara gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmet veren kültür ve sanat merkezlerinin kişisel gelişimin yanı sıra hem ülke, hem de aile ekonomisine katkısı noktasında eğitim ve üretim merkezi hüviyetine sahip olduğunu söyledi.

Kurs öğretmenlerinden verilen eğitimler hakkında detaylı bilgiler alan Çınar, Halı Dokuma kursunda dokunan bir halının ilk kesimini yaptı.

Kültürel ve sanatsal hizmetlere farklı bir önem verdiklerini ifade eden Çınar, “ Kendisine has farklı güzelliklere sahip şirin mahallelerimizden Gündüzbey’de hizmete sunduğumuz Yeşilkonak Hizmet Binamızda açtığımız kurslarımıza her yaştan vatandaşımızın yoğun ilgisini görmek hepimizi mutlu etmektedir. Bizler bu tür kurslarla farklı yaş gruplarındaki çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve büyüklerimizin var olan yeteneklerini ön plana çıkartıp, hayatlarına farklı güzellikler katmayı hedefliyoruz. Sanat ve kültür bir toplumu var eden en önemli olguların başında gelmektedir. İlçemizin bu anlamdaki güçlü potansiyelini bu tür yatırım alanlarıyla ilgiyle gözler önüne seriyoruz. Çocuklarımız bir yandan Kuranı Kerim’i öğrenmek için çaba sarf ederken diğer taraftan gitar kursundaki çocuklarımızın heyecanı, el sanatları ve halı dokuma kursundaki bayanlarımızın özverisi ve gayretini görmek bizleri sevindirmiştir. Bizler hayat boyu eğitim hassasiyeti doğrultusunda çalışıyoruz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere önce meslek sahibi olmak için gayret eden herkese kapılarımız sonuna kadar açıktır. Kurslarımız sayesinde istihdama da ciddi katkı sağlıyoruz. Bayanlarımızın meslek sahibi olup üretime ve yerli ekonomiye daha fazla katkı yapmalarının da önünü açıyoruz. Burada üretilen el emeği göz nuru eserlerin tanıtımı ve satışı içinde kursiyerlerimize gerekli destekleri sağlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.