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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret

İHA

Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret

Hekimhan İlçe Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Hekimhan Mahalle Muhtarları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.
Hekimhan İlçesine geçtiğimiz yıl içerisinde 320 kilometre asfalt yapıldığını belirten Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, “Başkanımız sürekli Hekimhan’a gelerek muhtarlarımız ve meclis üyeleriyle bir araya geliyor. Başkanımız, 2,5 senedir Malatya’da, Türkiye’de köylerde dâhil ayrım yapmadan her mahalleyi, köyü ve ilçeyi şantiye haline getirdi. Hekimhan’a geçtiğimiz sene 320 km asfalt yaptığından dolayı başta Selahattin Başkanımız ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ediyorum. İyi ki Selahattin Başkanımız var ve hizmetleri birlikte yapıyoruz. Başkanımızın yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Muhtarlarımızla başkanımızı ziyaretimizin amacı nasıl ki başkanımız Türkiye’ye örnek olan birliği, beraberliği Malatya’da sağladığından ve dolayısıyla Türkiye’ye örnek olduysa bu nedenle teşekkür ediyoruz. Her şey yapılır ama başkanımız halkı birleştirdi. Hekimhan başta olmak üzere Malatya’yı başkanımız bir araya getirdi. Buda Türkiye’ye örnek oldu. Başkanımız esas olan Battalgazi’de bulunan Arslantepe Höyüğünü, Malatya’mızı, Türkiye’mizi dünyaya tanıttı. Hekimhan halkı adına başkanımızla gurur duyuyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Katılımcı belediyecilik ilkesi içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
Katılımcı belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Biz çalışmalarımızı yürütürken özellikle katılımcı belediyecilik temel ilkesi içerisinde çalışmalarımızı yürütmeye gayret ediyoruz. Arslantepe’nin UNESCO’ya alınması hem Türkiye açısından hem de insanlık açısından ve insanlık tarihi açısından dönüm noktasıydı. Biz Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Dolayısıyla bizim üzerinde mirasçı olarak bulunduğumuz yer çok önemli ve kadim bir şehirdir. İnsanlık medeniyeti bu topraklarda inkişaf etmiş. İnkişaf eden bu medeniyet dünya tarafından tescil edildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alarak, medeniyet tohumlarının ekildiği, ilk yerleşik hayatın başladığı, ilk devlet hayatının başladığı, ilk saray hayatının başladığı, ilk muhasebe kayıtlarının yapıldığı, ilk gümrükleme işlemlerinin yapıldığı, ilk taş devrinden demir devrine evrilmenin yapıldığı yani insanlık medeniyetinin başladığı Arslantepe’yi dünya tescil etti. Bu önemli bir hadisedir. 1071’den önce bu şehir kahramanlık destanları yazarak Anadolu’yu feth etmiş. Dolayısıyla bulunduğumuz coğrafya ve şehir önemli. Bu şehirde olmak hem bir vecahat hem de bir vebaldir. Eğer gereğini yerine getirirseniz şerefe nail olursunuz. Gereğini yerine getirmezseniz vebalin altında işgalci olur ve yok olursunuz. Biz diyoruz ki geçmişte bu topraklarda yaşayanlar insanlık medeniyetini inkişaf ettirmişler. Geçmişte şehrimizde yaşayan atalarımız Anadolu’yu Anayurt yapmışlar. Kahramanlık destanları ve fetih destanları yazmışlar. Yine topraklarımızda ilim irfan destanları yazmışlar. Dolayısıyla biz belediye olarak, Şehrül Emin olarak geçmişte yazılan destanlara ek olarak hizmet destanları yazmak zorundayız. Türkiye’de şuanda hiçbir belediye bizim %50 yatırımımızı yapmıyor. Cumhuriyet tarihinde de ne bir özel idare, nede bir büyükşehir, nede bir belediye bizim yaptığımız asfalt çalışmasının 5’te 1’ini yapmamıştır. Yine Cumhuriyet tarihinin Malatya’da en az 45 katı hizmet yapıyoruz. Bir belediyenin bir döneminde yapamayacağı hizmetlerin hepsinin temeli atıldı, yapılıyor. Şehrimiz yeniden inkişaf ediyor. Biz, geçmişimize layık bir gelecek hazırlamak durumundayız. Onun için diyoruz ki mazisine layık bir Malatya’yı hazırlamak istikbalde bize düşer. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Bazen ifadelerimizi iddialı ifadeler olarak algılayanlar oluyor. Aksine tevazulu ifadelerdir. Çalışmalarımızı yaparken eksiklerimiz olacak. Malatya’da 13 ilçe, 718 mahalle ve buna bağlı olarak mezralar var. Tabi bu işlerin bitmesi de mümkün değil. Ama esas ihtiyaçlar noktasında gereği yapılıyor ve yapılacaktır. İnşallah bundan sonraki süreçte var olan eksikliklerimizin giderilmesi noktasında Hekimhan’da belediye başkanımız ve muhtarlarımızla birlikte, büyükşehir olarak ekiplerimizle birlikte sorunlarımızı çözmeye gayret edeceğiz. Ziyaretlerinden dolayı Hekimhan Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesine girmesinden dolayı yaşanılan heyecanı bizlerle paylaşan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Muhtarlardan Gürkan’a UNESCO teşekkürü
Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası asıl listesine alınmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın büyük katkıları olduğunu belirten Muhtarlar, “Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası asıl listesine alınması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın yapmış olduğu çalışmaları yakinen biliyoruz. Bu gayretli çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Malatya’nın Dünyaya tanıtımı noktasında Arslantepe’nin çok büyük rol oynayacağına inanıyoruz” diye konuştular.

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