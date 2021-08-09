Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı.

Malatya’da polis ekipleri, vatandaşların trafik kurallarına uyması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 2 gün gerçekleştirilen park denetimlerinde 336 araç kontrol edildi.

Kontrollerde, engelli araçlar için ayrılmış park yerine park eden 87 araca ve diğer maddelerden 6 araca idari işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.