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Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmektir”

İHA

Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmektir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hicri takvimin başlangıcı olan Muharrem ayı, birlik, beraberlik, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi toplumsal bağlarımızı ve bizleri birbirimize bağlayan müstesna günlerdendir” dedi.
1443. Hicri yılbaşı ile Muharrem Ayı’nın ilk günü olması münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Müslümanlar için bir milat olan Hicret, Allah’a ve onun kutlu elçisi Rahmet Peygamberi'ne gönülden bağlılığın bir ifadesi, hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Muharrem Ayı, ilahi bereket ve feyzin yanı sıra, zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela’da acımasızca şehit edilen Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının haksızlığa ve zulme karşı onurlu direnişleri, doğruluk adına samimi yürüyüşleri, bu matem ayında bütün müminlerin gönüllerinde unutulmaz izler bırakmıştır. Tarihte yaşanmış ve geri dönüşü olmayan böyle acı olayları tasvip etmek mümkün değildir. ‘Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmek’ demektir. Huzurlu bir toplum halinde yaşayabilmek, yüce dinimizin bize öğrettiği karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı kardeşliği, birlik ve beraberliği korumakla mümkündür. Bu mübarek günlerin İslam alemine ve insanlığa barış, kardeşlik ve dayanışma duygusu getirerek, ülkemizde huzur, birlik ve beraberliğe vesile olmasını Yüce Allah’tan, niyaz ediyorum” dedi.

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