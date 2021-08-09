İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde mekanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde mekanı

İHA

İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde mekanı

Malatya’da zengin mineralli suyu ile şifa arayanların ilgi odağı olan ve yenilenen modern konseptiyle konuklarına rahat ve nezih bir ortamda konaklama imkanı sunan İspendere Şifalı içmeleri ziyaretçilerini bekliyor.
Battalgazi ilçesinde bulunan ve tarihi eskilere dayanan İspendere İçmeleri, belediye ekipleri tarafından özenle yürütülen çalışmalar ile birlikte sağlık turizmine kazandırıldı. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan İspendere İçmeleri, zengin mineralli şifa deposu suyu ile derdine derman arayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Battalgazi Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yenilenen modern konseptiyle konuklarına rahat ve nezih bir ortamda konaklama imkanı sunan İspendere İçmeleri, ziyaretçilerini bekliyor.

İspendere İçmelerine hayran kaldılar
Türkiye’nin dört bir yanından tatil için Malatya’ya gelen yerli turistler, Battalgazi’deki saklı cennet İspendere Şifalı İçmelerine hayran kaldılar. Şifalı içmelerde tatil konaklaması yapan yerli turistler, vatandaşlara bir de davette bulundu. İstanbul’dan İspendere’ye konaklamak için gelen Aşkın Doğan isimli vatandaş, “Türkiye genelinde işimiz gereği gitmediğim otel yoktur. İspendere Şifalı İçmelerine İstanbul’dan geldim. İyi ki gelmişiz, çok güzel bir yer. Suyu ise şifa kaynağı. Hatta içenlere tavsiyem aç karnına içmeleridir. Buraya 45 yıl önce gelmiştim ama o zamanki hali ile şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yer İstanbul’da olsa turizm cenneti olur. Vatandaşlara bir tavsiyede de bulunmak istiyorum. Malatyalı vatandaşlarımız, tatil için başka illere gideceğine, bence İspendere’ye gelsinler. İl dışından vatandaşlarımız da mutlaka gelip burada konaklasınlar. Buranın tadını çıkarsınlar. Burası doğa harikası bir yer. Vatandaşlarımız gelip görsünler, kararını öyle versinler. İnşallah bir kez daha geleceğim” derken, Ada Doğan isimli bir çocuk ise “Burası çok güzel bir yer. Hem dinleniyorum hem de havuza giriyorum. İstanbul’a gittiğim zaman buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu arkadaşlarıma anlatacağım. Arkadaşlarımı alıp bir daha buraya gelmek istiyorum. Burası çok güzel” şeklinde konuştu.
Yerli ve yabancı turistleri İspendere Şifalı İçmelerine davet eden Şeyme Almendi, “Buraya ilk defa geliyorum ve çok beğendim. Tatil köyü havasında bir yer. Onun için burada çok rahat hissettim kendimi. Suyu da havası da şifalı buranın. Otelimiz çok ama çok güzel. Odaları ise gayet temiz. Ben çok memnun kaldım. Tüm senenin yorgunluğunu buradaki tatil ile attım. Türkiye’nin dört bir yanında böyle bir yer arayanlara sesleniyorum, İspendere Şifalı İçmelerine mutlaka gelin. Sessiz ve sakin bir yer. Doğa ile iç içesiniz. Buraya ilk gelişim ama son gelişim olmayacaktır” derken, Güngör Almendi isimli vatandaş ise “Biz, yaklaşık bir haftadır buradayız. Harika bir yer. Tam bir aile ortamı diyebiliriz. İspendere’nin otelinde kalıyoruz. Sabah erken saatte kalkıp şifalı sularımızı içiyoruz. Doğası da çok güzel buranın. Ben 35 yıl önce buraya gelmiştim. O zaman hiç bir şey yoktu. Sadece suyun aktığı yerde suyumuzu içerdik. Ama şuan cennet gibi olmuş. Harika bir ortamdayız. Gönül rahatlığı ile herkesin tatil için buraya gelerek, sıkılmadan tatilini bitireceği bir yer. Bizim zamanımız çok çabuk geçti. Herkes buraya gelsin. Başka yerlere gitmelerine hiç gerek yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri yoluyla onaran buluş
YEREL HABERLER Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri ...
Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmektir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı ...
Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü İki defa hastaneye kaldırılan şahsın ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede ...
Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret
Çınar, kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi Çınar: “Her meslek bir altın, her kursiyer bir değerdir”
YEREL HABERLER Çınar, kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi Çınar: ...
Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi
YEREL HABERLER Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının ...
Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı Malatyalı kuaförden aşıya teşvik
YEREL HABERLER Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı Malatyalı ...
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
Tütün hasadı başladı
YEREL HABERLER Tütün hasadı başladı
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi ...
Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Pütürge’de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Pütürge’de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 ...
Kuluncak’ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Kuluncak’ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak
Tüfenkci: “Yangınlarla ilgili algı oluşturanlar var”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Yangınlarla ilgili algı oluşturanlar var”
Polisten piknikçilere uyarı
YEREL HABERLER Polisten piknikçilere uyarı
Battalgazi'de dereceye giren resimler sergilendi Başkan Güder: “Sosyal ve kültürel anlamda önemli projeleri hayata geçiriyoruz”
YEREL HABERLER Battalgazi'de dereceye giren resimler ...
Diş hekimi öğrencilerinin mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Diş hekimi öğrencilerinin mezuniyet sevinci
Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi
YEREL HABERLER Gramı 50 kuruşa ısıya dayanıklı malzeme geliştirdi
Başkan Yılmaz kalbine yenildi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz kalbine yenildi