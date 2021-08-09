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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan, Arapgir atık su tesis inşaatında incelemelerde bulundu

İHA

Başkan Gürkan, Arapgir atık su tesis inşaatında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi ile birlikte Arapgir ilçesinde yapılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Arapgir İlçesi’ne yapılan ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi inşaatı devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, İller Bankası Bölge Müdürü Celal Kaştı, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

"Yüzde 70’lik kısmı tamamlandı"
22 bin 500 kişilik bir kapasitesi olan Arapgir ilçesi ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde günlük ortalama 3 bin 105 metreküp su arıtılacak. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek tesisin Arapgir ilçesine 30 yıllık hizmet sunacağını söyledi. Karataş, “Arapgir ilçemize inşa ettiğimiz kanalizasyon hattının arıtmasını bu bölgede yapıyoruz. Burada yapmayı planladığımız arıtma havuzlarımız Arapgir'e en az 30 yıllık hizmet sunacak. Şu an arıtma tesisimizin yüzde 70‘lik kısmını tamamladık. Elektrik hatları, mekanik tesisler ve havuzlar yapıldı. İdari bina ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor. Bir buçuk aylık süreç içerisinde tesisimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

"İlçemiz için önemli bir yatırım"
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise ilçe için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, “Şehrin tamamındaki kanalizasyon suları kollektör hatlar ile şehrin 6 kilometre aşağısında daha önce derelere deşarj edilmiş sistemlerin hepsi toplanarak bu merkeze taşınmıştır. Bu yıl MASKİ Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı proje ile arıtma tesisi inşa ediliyor. Kanalizasyon suları burada arıtılarak doğaya kazandırılacak. Arapgir turizm ile anılıyordu. Turizm, sağlık ve hijyen demektir. Büyükşehir Belediyemizin acil bir kararla tüm ilçelerde arıtma tesisi inşa etme projesini MASKİ Genel Müdürlüğü hayata geçirdi. Arapgir’de çalışmalar başladı ve hızlı bir şekilde sona yaklaşıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Arapgir’in gelecek 100 yılını garanti altına alıyoruz"
Atıksu arıtma tesisi alanında yetkililerden bilgiler alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, atıksu arıtma tesisinin fiziksel olarak inşaat bölümünün yüzde 70’inin tamamlandığını ifade ederek, geri kalan bölümün çevre düzenlemeleri ile birlikte en kısa zamanda tamamlanarak Arapgir halkının hizmetine sunulacağını söyledi. Gelecek nesillere daha modern, daha yaşanabilir bir Arapgir bırakmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Gürkan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren asfaltsız yol, susuz bir ev dahi kalmayacak demiştik. Akarsulara atıksuların karışmaması için de gerekli çalışmaların talimatını vermiştik. Netice itibariyle 12 adet arıtma tesisi ihalesi yaptık. Arapgir’e inşa ettiğimiz tesisin maliyeti 15 milyon liradır. Bu tesisimizle Arapgir’in gelecek 100 yılını garanti altına alıyoruz. Çalışmalarımızın başta Arapgirli hemşerilerimize ve Malatyamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"Arapgir için güzel bir yatırım oldu"
Arapgir ilçesinin sularının arıtılmasının ve doğaya kazandırılmasının önemine değinen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Çevreye duyarlı olma, ekolojik dengeyi koruma ve daha yaşanılabilir bir Arapgir için kanalizasyon sularının arıtılarak doğaya kazandırılması çok önemlidir. Bu durum insanlık için, Arapgir için çok mutluluk verici. MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemize böylesine anlamlı ve faydalı projeleri için teşekkür ediyorum. Arıtma tesislerini tüm ilçelerimizde yapıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve MASKİ Genel Müdürümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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