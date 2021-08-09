Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’ten Başkan Gürkan’a Taşhoran Kilisesi teşekkürü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’ten Başkan Gürkan’a Taşhoran Kilisesi teşekkürü

İHA

Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’ten Başkan Gürkan’a Taşhoran Kilisesi teşekkürü

Adıyaman ve çevre iller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, Malatya’da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Taşhoran Kilisesi'nde yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Malatya’da bulunan tarihi ve kültürel mirasları evrensel hale getirmek için göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, girişimleri ve yaptığı çalışmaları neticesinde UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nün ardından bir başka tarihi eseri daha gelecek nesillere taşıyor. 1893 yılında Çavuşoğlu Mahallesi'nde yapılan ve yıllardır kendi haline terk edilen Taşhoran Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Taşhoran Kilisesi'ni kültür merkezi ve kilise olarak hizmete açacak. Taşhoran Kilisesi'nde yapılan çalışmalardan dolayı Süryani ve Ermeni vatandaşlar tarafından takdir edilen Başkan Gürkan’a, Adıyaman ve çevre iller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek de teşekkür ziyaretinde bulundu.

"Başkan Gürkan’ın Kiliseye verdiği önem bizim için onur verici"
Beraberindeki heyetle birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaret eden Adıyaman ve çevre iller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, Taşhoran Kilisesi'ndeki çalışmaları yapan ve yakinen takip eden Başkan Gürkan’a Hıristiyan camiasına verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek ziyarette yaptığı açıklamada, “Selahattin Başkanın bizleri kabulü ve yaptığı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 100 yıldan bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden belki de Süryani Kadim ruhani ilk din adamıyım. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkana, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan kiliseye restorasyonu için verdikleri önem için teşekkür ediyorum. Bu bizim için onur verici bir şeydir. Malatya’da bulunan hem Süryani hem de Ermeni ailelerimizin böyle bir yapının tekrardan restore edilmesinden dolayı duydukları huzur ve mutluluktan dolayı bizde Malatya’dayız. Bunu da dile getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de ister Süryanilerin ister Ermenilerin olsun ya da başka toplulukların kiliseleri olsun restorasyonlarının başlama süreci Cumhurbaşkanımızın zamanında başladı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın teşekkürü içimizde saklıdır. Bunu her fırsatta ve her platformda dile getiriyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın zamanında yer yer kiliselerimizin, manastırlarımızın bakıma alındığını ve eski çehresine kavuşturma çabası şuanki hükümet zamanında başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’dan teşekkür ediyoruz. Malatya’ya Taşhoran Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarına teşekkür için geldik. Bu çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bizim inancımız bütün inançlara önem veren bir inançtır"
Ermeni cemaatiyle eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde, herkesin inandığı değerler üzerinde, bir başkasını rahatsız etmeme temeli esasında yaşamlarını en güzel şekilde sürdürmelerini önemsediklerini dile getiren Başkan Gürkan, “Bizim inancımız bütün inançlara değer veren bir inançtır. Bakara suresinin ilk ayetinde derki, 'Eliflammim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir. O muttakiler ki gaybe inanırlar, namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz mallardan zekat verirler. Ve onlar ki hem sana gönderilene ve senden önce gönderilenlere iman ederler. Onlar rableri katında kurtuluşa ermiş olanlardandır' diyor. Biz Peygamberimize ve Peygamberimizden önceki Peygamberlere de, onlara gönderilen kitaplara da iman ediyoruz. İmanın şartlarından bir tanesi de budur. Ermeni camiası da bizim yanımızda değerlidir. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te Ermeniler Romen Diyojen’in yanında değil, Alparslan’ın ordusunun yanında yer alarak Anadolu’nun fetih sürecinde milletimizle birlikte hareket etmişlerdir. Ermeni cemaatiyle eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde herkesin inandığı değerler üzerinde bir başkasını rahatsız etmeme temeli esasında buradaki yaşamlarını en güzel şekilde sürdürmeleridir” dedi.

"Türkiye paydasında birlikte olmak için gayret edeceğiz"
Göreve geldikten sonra Taşhoran Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya’da 1890 yıllarında yapılan Ermeni Kilisesi var. Kilise zaman içerisinde ihmal edilmiş ve restorasyona muhtaç hale getirilmiş. Valiliğimiz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzle birlikte restorasyon projesini ve rövyelerini çıkarttık. Proje, ilgili koruma kurulundan onaylanarak yürürlüğe girdi. İhale süreci tamamlandıktan sonra da restorasyon çalışmaları yapıldı ve bitirildi. Hakikaten güzel bir yapı ortaya çıktı. Kültür merkezi olarak da değerlendirilse, kilise olarak da değerlendirilse Malatya’nın kültürel bir varlığı olarak yaşanmışlıkların ve Malatya’daki inanç değerlerinin önemli bir manzume eseri olarak görüyoruz. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek de bu anlamda bizlere teşekkür için geldiler ve bundan dolayı müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’in Malatya’da yaşayan Ermeni kardeşlerimizin memleketin dirliği ve birliği noktasında bazen diasporaların egemenliği altına girmeden milletin istikbali açısından geçmişte nasıl birliktelik sergilendiyse bundan sonrada aynı birlikteliğin sergilenmesi noktasında biz mutabıkız. Bu anlamda da Ermeni kardeşlerimiz geçmişte ve şuanda ülkemizin ekonomisine yapmış olduğu katkıları ve ürettikleri katma değerleri biliyoruz. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek, Adıyaman’dan bizleri ziyarete gelerek hoşgörü ikliminin oluşması bizim nezdimizde önemlidir. İnşallah bu hoşgörü ortamının sadece Malatya’da değil Türkiye’nin her yerinde olmasını diliyorum. Malatya’da yanan bu ışığın Türkiye’yi aydınlatması ve Türkiye’de verilecek mesajında dünyadaki milletlere örnek olmasıdır. Bilindiği gibi Hrant Dink Malatyalıdır. Malatyalı olan Hrant Dink’in görüş ve düşünceleri bizim için de milletimiz için de ve devletimiz için de önemlidir. Bizim yanımızda da Hrant Dink çok önemli biriydi. Şehrimiz ve şehirlerimizin huzuru ve sükuneti için, birliği beraberliği için ve esas olan Türkiye paydasında birlikte olma noktasında hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pütürge’de kırsal mahallelerin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Pütürge’de kırsal mahallelerin çehresi değişiyor
Malatya Yeşilyurt Belediyesor, Hayati Palancı ile anlaştı
YEREL HABERLER Malatya Yeşilyurt Belediyesor, Hayati Palancı ile ...
Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor”
Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, esnaflarla buluştu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kent ekonomisi daha fazla güçlenip, kalkınacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, esnaflarla ...
Bülbüloğlu’ndan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
YEREL HABERLER Bülbüloğlu’ndan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
AK Partili Tüfenkci, yatırımları sıraladı, yeni müjde verdi AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Bölgede parmakla gösterilen iller arasına girdik”
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci, yatırımları sıraladı, yeni müjde ...
Başkan Gürkan, Arapgir atık su tesis inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Arapgir atık su tesis inşaatında ...
İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde mekanı
YEREL HABERLER İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde ...
Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri yoluyla onaran buluş
YEREL HABERLER Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri ...
Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmektir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı ...
Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü İki defa hastaneye kaldırılan şahsın ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede ...
Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret
Çınar, kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi Çınar: “Her meslek bir altın, her kursiyer bir değerdir”
YEREL HABERLER Çınar, kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi Çınar: ...
Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi
YEREL HABERLER Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının ...
Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı Malatyalı kuaförden aşıya teşvik
YEREL HABERLER Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı Malatyalı ...
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
Tütün hasadı başladı
YEREL HABERLER Tütün hasadı başladı
Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi öldü, 1 kişi ...
Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Malatya'da, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Pütürge’de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Pütürge’de kamyon şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 1 ...
Kuluncak’ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Kuluncak’ta 2 bin 870 dekar arazi suya kavuşacak
Tüfenkci: “Yangınlarla ilgili algı oluşturanlar var”
YEREL HABERLER Tüfenkci: “Yangınlarla ilgili algı oluşturanlar var”
Polisten piknikçilere uyarı
YEREL HABERLER Polisten piknikçilere uyarı