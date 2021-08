Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’ten Başkan Gürkan’a Taşhoran Kilisesi teşekkürü

Adıyaman ve çevre iller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, Malatya’da bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanan Taşhoran Kilisesi'nde yapılan çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Malatya’da bulunan tarihi ve kültürel mirasları evrensel hale getirmek için göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, girişimleri ve yaptığı çalışmaları neticesinde UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü’nün ardından bir başka tarihi eseri daha gelecek nesillere taşıyor. 1893 yılında Çavuşoğlu Mahallesi'nde yapılan ve yıllardır kendi haline terk edilen Taşhoran Kilisesi'nde restorasyon çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Taşhoran Kilisesi'ni kültür merkezi ve kilise olarak hizmete açacak. Taşhoran Kilisesi'nde yapılan çalışmalardan dolayı Süryani ve Ermeni vatandaşlar tarafından takdir edilen Başkan Gürkan’a, Adıyaman ve çevre iller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek de teşekkür ziyaretinde bulundu.



"Başkan Gürkan’ın Kiliseye verdiği önem bizim için onur verici"

Beraberindeki heyetle birlikte Başkan Gürkan’ı ziyaret eden Adıyaman ve çevre iller Metropoliti ve Patrik Vekili Ğriğoriyos Melki Ürek, Taşhoran Kilisesi'ndeki çalışmaları yapan ve yakinen takip eden Başkan Gürkan’a Hıristiyan camiasına verdiği önemden dolayı teşekkür etti. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek ziyarette yaptığı açıklamada, “Selahattin Başkanın bizleri kabulü ve yaptığı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. 100 yıldan bu yana Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden belki de Süryani Kadim ruhani ilk din adamıyım. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başkana, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan kiliseye restorasyonu için verdikleri önem için teşekkür ediyorum. Bu bizim için onur verici bir şeydir. Malatya’da bulunan hem Süryani hem de Ermeni ailelerimizin böyle bir yapının tekrardan restore edilmesinden dolayı duydukları huzur ve mutluluktan dolayı bizde Malatya’dayız. Bunu da dile getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de ister Süryanilerin ister Ermenilerin olsun ya da başka toplulukların kiliseleri olsun restorasyonlarının başlama süreci Cumhurbaşkanımızın zamanında başladı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın teşekkürü içimizde saklıdır. Bunu her fırsatta ve her platformda dile getiriyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın zamanında yer yer kiliselerimizin, manastırlarımızın bakıma alındığını ve eski çehresine kavuşturma çabası şuanki hükümet zamanında başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza Malatya’dan teşekkür ediyoruz. Malatya’ya Taşhoran Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarına teşekkür için geldik. Bu çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



"Bizim inancımız bütün inançlara önem veren bir inançtır"

Ermeni cemaatiyle eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde, herkesin inandığı değerler üzerinde, bir başkasını rahatsız etmeme temeli esasında yaşamlarını en güzel şekilde sürdürmelerini önemsediklerini dile getiren Başkan Gürkan, “Bizim inancımız bütün inançlara değer veren bir inançtır. Bakara suresinin ilk ayetinde derki, 'Eliflammim. Kendisinden şüphe olmayan bu kitap, muttakiler için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir. O muttakiler ki gaybe inanırlar, namaz kılarlar ve kendilerine verdiğimiz mallardan zekat verirler. Ve onlar ki hem sana gönderilene ve senden önce gönderilenlere iman ederler. Onlar rableri katında kurtuluşa ermiş olanlardandır' diyor. Biz Peygamberimize ve Peygamberimizden önceki Peygamberlere de, onlara gönderilen kitaplara da iman ediyoruz. İmanın şartlarından bir tanesi de budur. Ermeni camiası da bizim yanımızda değerlidir. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te Ermeniler Romen Diyojen’in yanında değil, Alparslan’ın ordusunun yanında yer alarak Anadolu’nun fetih sürecinde milletimizle birlikte hareket etmişlerdir. Ermeni cemaatiyle eskiden olduğu gibi birlik, beraberlik, dirlik ve düzen içerisinde herkesin inandığı değerler üzerinde bir başkasını rahatsız etmeme temeli esasında buradaki yaşamlarını en güzel şekilde sürdürmeleridir” dedi.



"Türkiye paydasında birlikte olmak için gayret edeceğiz"

Göreve geldikten sonra Taşhoran Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Malatya’da 1890 yıllarında yapılan Ermeni Kilisesi var. Kilise zaman içerisinde ihmal edilmiş ve restorasyona muhtaç hale getirilmiş. Valiliğimiz ve Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzle birlikte restorasyon projesini ve rövyelerini çıkarttık. Proje, ilgili koruma kurulundan onaylanarak yürürlüğe girdi. İhale süreci tamamlandıktan sonra da restorasyon çalışmaları yapıldı ve bitirildi. Hakikaten güzel bir yapı ortaya çıktı. Kültür merkezi olarak da değerlendirilse, kilise olarak da değerlendirilse Malatya’nın kültürel bir varlığı olarak yaşanmışlıkların ve Malatya’daki inanç değerlerinin önemli bir manzume eseri olarak görüyoruz. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek de bu anlamda bizlere teşekkür için geldiler ve bundan dolayı müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’in Malatya’da yaşayan Ermeni kardeşlerimizin memleketin dirliği ve birliği noktasında bazen diasporaların egemenliği altına girmeden milletin istikbali açısından geçmişte nasıl birliktelik sergilendiyse bundan sonrada aynı birlikteliğin sergilenmesi noktasında biz mutabıkız. Bu anlamda da Ermeni kardeşlerimiz geçmişte ve şuanda ülkemizin ekonomisine yapmış olduğu katkıları ve ürettikleri katma değerleri biliyoruz. Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek, Adıyaman’dan bizleri ziyarete gelerek hoşgörü ikliminin oluşması bizim nezdimizde önemlidir. İnşallah bu hoşgörü ortamının sadece Malatya’da değil Türkiye’nin her yerinde olmasını diliyorum. Malatya’da yanan bu ışığın Türkiye’yi aydınlatması ve Türkiye’de verilecek mesajında dünyadaki milletlere örnek olmasıdır. Bilindiği gibi Hrant Dink Malatyalıdır. Malatyalı olan Hrant Dink’in görüş ve düşünceleri bizim için de milletimiz için de ve devletimiz için de önemlidir. Bizim yanımızda da Hrant Dink çok önemli biriydi. Şehrimiz ve şehirlerimizin huzuru ve sükuneti için, birliği beraberliği için ve esas olan Türkiye paydasında birlikte olma noktasında hep birlikte gayret edeceğiz” diye konuştu.

