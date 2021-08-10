Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı

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Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Covid19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ülke genelinde Covid19 vakalarında yaşanan artış tırmanmaya devam ediyor. Malatya Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük de Covid19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Başkan Sülük söz konusu sosyal medya paylaşımında, “Yaptırmış olduğum Covid19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesi ile tedavim evde devam edecek. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile tüm hastalarımıza Rabbim’den sağlık ve afiyet temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

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