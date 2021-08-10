Başkan Güder, 300 yataklı devlet hastanesi inşaatını inceledi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “Malatya sağlıkta bölgenin merkezi haline gelecek”

Battalgazi’de ince işçilikleri devam eden 300 yataklı devlet hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sağlık yatırımlarında Malatya’da bir destan yazıldığını belirterek, “300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemizdeki çalışmaların yüzde 85’i tamamlanmış durumda. Yapılan yatırımlarla Malatya sağlık alanında bölgenin merkezi haline gelecek” dedi.

Yaptığı yatırımlarla her kesimden vatandaşın büyük takdirini toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ile birlikte kaba inşası tamamlanan ve ince işçiliklerinin devam ettiği Battalgazi’deki 300 yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkiliklerden bilgiler alan Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, hastanedeki çalışmaların yüzde 85’inin tamamlandığını ve 12 aylık zaman zarfı içerisinde Sağlık İl Müdürlüğü’ne hastane tesliminin yapılacağına dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinde Malatya’ya yapılan yatırımları hatırlatan Milletvekili Çakır ve Başkan Güder, yapılan bu yatırımlarla kentin sağlık alanında bölgenin merkezi haline geleceğini aktardı.



“Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor”

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Şantiye Sorumlusu Çağatay Karaoğlu, “Battalgazi Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalarımızı tüm ekibimizle birlikte gece gündüz devam ettiriyoruz. Çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaşmak isterim. Hastanemizdeki çalışmaların şuan yüzde 85’ini tamamladık. İnce işçiliğimiz ise devam ediyor. Eylül’ün sonu Ekim’in başı gibi inşaat faaliyetlerimizi tamamlayıp, Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başta olmak üzere Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.



“Çalışmaların yüzde 85’i tamamlanmış durumda”

Yapılan tüm eleştirilere rağmen Battalgazi’ye böyle bir eserin kazandırılmasının haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Malatya her noktada olduğu gibi sağlık alanında da bölgede lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizler Battalgazi’de böyle bir eserin ortaya çıkması noktasında Milletvekillerimiz ile beraber adım atılmasına öncülük etmiştik. Maalesef o zaman diliminde bazı eleştirilere maruz kalmıştık. 2019’un ilk aylarında temel atma töreni gerçekleştirildi. Bazı kesimler bu töreni de eleştirdiler. Biz yapılan tüm eleştirilere rağmen Battalgazi’mize bu sağlık yatırımını kazandırdık ve bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Yapılan yatırımlarla Malatya sağlık alanında bölgenin merkezi ve parlayan yıldızı haline gelecek. Özelikle şunu ifade etmek isterim, AK Parti söz verdiyse sözünün arkasında durur. Vatandaşlarımız da bunu bildiği ve bizlere güvendiği için Battalgazi’de rekor oyla göreve getirildik. Hamd olsun bugün hastanemiz bitme aşamasına gelmiş durumda. Şuanda çalışmaların yüzde 85’i tamamlanmış durumda. Hastanemizin kaba inşaatı bitmiş, ince işçilikleri ise devam ediyor. O çalışmalar da birkaç aya tamamlanır. Bu hastanemizi de hizmete açtığımız zaman Malatya’mız sağlık alanında bölgeye ciddi katkılar sunacak. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanımıza, Milletvekillerimize ve Sağlık İl Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Çakır'dan ciddi yatırım vurgusu

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, “Battalgazi Devlet Hastanesi'nin de çok nitelikli bir hastane olduğunu görüyoruz. 60 bin metrekarenin üzerinde bir kapalı alanının olması Malatya’da sağlıkta geldiğimiz noktayı çok daha yukarıya taşıyacağının bir göstergesidir. Bu hastanemiz 300 yataklı olarak ihale edildi ama 36 tane yoğun bakım ünitesi, diyaliz ve yanık üniteleri, kadın doğum odalarının olması gibi durumlarla toplamda 363 yatak sayısının olduğunu görüyoruz. Donanım ve nitelik olarak sadece bir bölge hastanesi değil, bir il hastanesi büyüklüğünde. Sağlık alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. Sağlık alanında da 1 milyar 450 milyonun üzerindeki yatırımlarımız oldu ve bu rakam daha da yukarıya çıkacak. Malatya’mızın çok güzel hizmetler aldığını burada ifade etmek istiyorum. İnşallah Malatya sağlıkta bölgenin merkezi haline gelecek. Çünkü insana yapılan en iyi yatırım sağlık alanındadır ve buda insana verilen değerin bir göstergesidir. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanlığımıza, Milletvekillerimize ve Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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