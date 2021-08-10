Malatya bilardo il birinciliği müsabakaları tamamlandı

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Malatya’da düzenlenen Pool 9 Top Bilardo İl Birinciliği müsabakaları çekişmeli geçti. Toplam 20 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda Alaaddin Dayan birinci oldu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organizesi ile Mavi Bilardo Salonu’nda yapılan Pool 9 Top Bilardo İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. 20 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda Alaaddin Dayan birinci, Abdulkadir Işık ikinci, Sinan Çoban üçüncü ve Tuncay Arslan dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcuların kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bilardo Federasyonu ilgilileri tarafından verildi.

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