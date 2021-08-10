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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da kekik hasadı başladı Kekik ile ekonomiye katkı

İHA

Malatya'da kekik hasadı başladı Kekik ile ekonomiye katkı

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde kekik bitkisinde ilk hasat yapıldı. Kekik hasadının başlaması nedeniyle tarla günü düzenlenirken, ilk hasatla üretime ve ekonomiye katkı sağlandı.
Yazıhan ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde 5 dekar alanda kekik yetiştiriciliği yapılarak, ilçede ürün çeşitliliği sağlamak, verim, kalite ve maddi geliri artırmak, bölge üreticisine örnek olacak üretim modelini oluşturmak amacı ile proje çalışması başlatılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 2021 yılı içerisinde uygulanmak üzere kabul edilen "Kekik Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" uygulanmaya başlanmış ve 2025 Mayıs tarihleri arasında dikimler tamamlanmıştı.

Kekik bitkisinde ilk hasat yapılarak tarla günü düzenlendi
Dikim sonrası kekiğin ilk hasadının yapılması kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Yazıhan Belediye Bakanı Nevzat Öztürk, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Ersin Yıldırım, Kadın Kooperatifi Başkanı Raziye Köse, proje koordinatörleri, teknik personeller ve kadın girişimcilerin katılımıyla tarla günü gerçekleştirilerek konuşmalar yapıldı.

Proje sahasında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Yazıhan Belediyesi ile ortaklaşa yaptığımız 5 dekar alanda Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kapsamında kekik yetiştiriciliğinin hayata geçirilmesi ve bugün hasadı yapıyor olmamız ilimizin bitkisel üretim deseninin arttığını ve küçük arazilerden en üst düzeyde fayda sağlanabileceğini göstermiştir. Kekik bitkisi çok seçici olmayıp, kısıtlı imkanlar ile üretimi yapılabilmekte ve pazarlama sorunu olmayan ürün grubundadır. Kekik baharat, kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılmakta. Suyu ve yağı alternatif tıpta kullanılmakta ve ayrıca çay olarak da tüketilmektedir. Proje ile ilimizde kekik alanlarının artacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de, "Mayıs ayında dikimini gerçekleştirdiğimiz kekiklerimizin ilk hasadını bu gün gerçekleştiriyoruz. Yazıhan Ovası Türkiye'de önemli bir ovadır ve tahıl ambarı olarak isminden söz ettirirdi. Boztepe Barajımızın faaliyete geçmesiyle birlikte tahılın yanında ürün çeşitliliği de arttı ve şu an bölgenin en iyi sebzeleri ve ürünler Yazıhan ilçemizde yetişiyor. Bugün hasadını yaptığımız kekiğin yanı sıra pancar, brokoli, biber, domates, kabak, karpuz, kavun gibi daha birçok ürün yetiştiriliyor. Yazıhan ilçemize artı değer katan ürünler ülke ekonomimize de ciddi girdiler sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Kadın Kooperatifi Başkanı Raziye Köse ise kekik gibi önemli bir bitkinin üretiminden duydukları sevinci dile getirerek, üretim kaynağı olan fideleri kendi elleriyle diktiklerini, iki aylık bakım sürecinden sonra bugün hasat yapmanın kadın girişim kooperatifi adına mutluluk verici olduğunu belirtti.

Etkinlik katılımcıların hasadı gerçekleştirmesiyle tamamlandı.

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