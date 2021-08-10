Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “İlçemizin imajına yakışan hizmetler sunuyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “İlçemizin imajına yakışan hizmetler sunuyoruz”

İHA

Başkan Çınar, temizlik çalışmalarını inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “İlçemizin imajına yakışan hizmetler sunuyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkan Mehmet Çınar, bütün yaşam alanlarındaki hizmetleri gerçekleştirdiği ziyaretlerle yakından takip ediyor. Çınar, esnafların ve vatandaşların taleplerini yerinde öğrenirken, Cemal Gürsel Mahallesi’nde gerçekleşen temizlik çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması yaparken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Temiz Yurt Yeşilyurt Yurt sloganıyla ilçe genelinde devam eden temizlik seferberliğimizin boyutunu her geçen gün genişletirken, parklarımız, caddelerimiz, sokaklarımız ve kaldırımlarımızın her gün temiz ve düzenli olması için 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.

Cemal Gürsel Mahallesi’ne yapılan yatırımlardan dolayı teşekkürlerini sunan Cemal Gürsel Mahallesi Muhtarı Ali Doğan, “Mahallemiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’ın görev döneminde önemli hizmetlere kavuşmuştur. Bugün de temizlik ekiplerimiz cadde ve sokaklarımızı tertemiz bir görüntüye kavuşturuyorlar. Yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının temiz ve düzenli olması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun 82 mahallesinin tamamında temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde bütün caddelerimizi, sokaklarımızı, parklarımızı ve kaldırımlarımızı köşe bucak temizliyorlar. Ekiplerimiz özellikle pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasında çöpleri topluyorlar, kaldırımları ve sokakları süpürüyorlar, çöp konteynırlarını dezenfekte ediyorlar. Bizler de çalışmaları sık sık yerinde takip ederek vatandaşlarımızın taleplerine göre çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. Cemal Gürsel Mahallemizin bütün sokaklarında gerçekleşen temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yerinde takip ettik. Bu güzel mahallemizin imarla ilgili sıkıntılarını yakından takip edip, gerek imar gerekse de şuyulandırma gibi sorunların çözüme kavuşması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Mahallemiz, imarla ilgili sürecin tamamlanmasıyla birlikte hızla gelişip, düzenli bir yapılaşmaya da kavuşacaktır. İmarla ilgili sürecin tamamlanmasıyla ilgili büyük gayret sarf eden ve desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm yaşam alanlarımızın temiz, düzenli ve kaliteli bir seviyeye ulaşması için mücadele ediyoruz. Caddelerimizin, parklarımızın ve kaldırımlarımızın her gün temiz, her gün düzenli, her gün ferah olması için görev başındayız, ekiplerimiz de gece gündüz demeden sahada büyük bir özveriyle çalışıyorlar, emek sarf ediyorlar. Ekiplerimiz her gün bir mahalleye giderek komple temizlik yaparak vatandaşlarımızın kaliteli alanlarda yaşaması için çalışıyorlar. Tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bölgelerimizin tüm ihtiyaçlarını koordineli ve planlı çalışmalarla yerine getirmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun marka değerine yakışan hizmetlerimizin sayısını hızla artırıp, daha güzel ve daha temiz bir Yeşilyurt için durmadan, dinlenmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızın sorunsuz bir şekilde ilerlemesinde katkılarını esirgemeyen ve ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza, esnaflarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Cemal Gürsel Mahallesi sakinleri de temizlik çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da kekik hasadı başladı Kekik ile ekonomiye katkı
YEREL HABERLER Malatya'da kekik hasadı başladı Kekik ile ekonomiye ...
Satranç yıldızlar şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Satranç yıldızlar şampiyonası tamamlandı
Malatya bilardo il birinciliği müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Malatya bilardo il birinciliği müsabakaları ...
Başarılı kayısı üreticileri plaketle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı kayısı üreticileri plaketle ödüllendirildi
Başkan Güder, 300 yataklı devlet hastanesi inşaatını inceledi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder: “Malatya sağlıkta bölgenin merkezi haline gelecek”
YEREL HABERLER Başkan Güder, 300 yataklı devlet hastanesi inşaatını ...
Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Covid-19'a yakalandı
Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’ten Başkan Gürkan’a Taşhoran Kilisesi teşekkürü
YEREL HABERLER Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek’ten Başkan Gürkan’a ...
Pütürge’de kırsal mahallelerin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Pütürge’de kırsal mahallelerin çehresi değişiyor
Malatya Yeşilyurt Belediyesor, Hayati Palancı ile anlaştı
YEREL HABERLER Malatya Yeşilyurt Belediyesor, Hayati Palancı ile ...
Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “İhracat rakamlarımız artıyor”
Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, esnaflarla buluştu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kent ekonomisi daha fazla güçlenip, kalkınacak”
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci ile Başkan Çınar, esnaflarla ...
Bülbüloğlu’ndan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
YEREL HABERLER Bülbüloğlu’ndan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı
AK Partili Tüfenkci, yatırımları sıraladı, yeni müjde verdi AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci: “Bölgede parmakla gösterilen iller arasına girdik”
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci, yatırımları sıraladı, yeni müjde ...
Başkan Gürkan, Arapgir atık su tesis inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Arapgir atık su tesis inşaatında ...
İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde mekanı
YEREL HABERLER İspendere İçmeleri derdine şifa arayanların gözde ...
Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri yoluyla onaran buluş
YEREL HABERLER Araştırma görevlisinden, çimentosuz betonları bakteri ...
Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar “Ehli Beyt’i sevmek Peygamber Efendimizi sevmektir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı ...
Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
YEREL HABERLER Park denetimlerinde 93 araca idari işlem yapıldı
Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede öldü İki defa hastaneye kaldırılan şahsın ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Aldığı sıvı madde sonrası fenalaşan şahıs hastanede ...
Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Hekimhan heyetinden Gürkan’a ziyaret
Çınar, kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi Çınar: “Her meslek bir altın, her kursiyer bir değerdir”
YEREL HABERLER Çınar, kursiyerlerinin çalışmalarını inceledi Çınar: ...
Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının giderilmesini istedi
YEREL HABERLER Kanatlı hayvan eti üreticileri, sorunlarının ...
Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı Malatyalı kuaförden aşıya teşvik
YEREL HABERLER Aşısını olana ücretsiz cilt ve saç bakımı Malatyalı ...
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör devrildi: 2 yaralı