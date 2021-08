Büyükşehir’den Sincik sınırına kadar asfalt hizmeti

Asfalt çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Pütürge ilçesinden Adıyaman Sincik sınırına kadar modern bir yolu hizmete açtı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Pütürge İlçesine bağlı Üçyaka, Kozluk ve Çamlıdere mahallelerini ziyaret ettiler.



Muhtarlardan teşekkür

Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Üçyaka Mahallesi Muhtarı Selahattin Sevim, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Üçyaka, Çamlıdere ve Kozluk grup yolumuzun asfaltını yaptılar. Tepehan Köprüsünden başlayarak Adıyaman Sincik sınırına kadar modern bir yol yaptılar. Bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yazın tozdan kışın çamurdan kurtardılar. Gerçekten yapılan çalışmalar her türlü takdirin üzerindedir. Hizmetlerin gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her zaman hizmet üretenlerin yanında olduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Güzel vatanımıza uzanan eller kırılsın” şeklinde konuştu.



Malatya’nın en uç noktasında olduklarını belirten Kozluk Mahallesi Muhtarı Reis Ergül ise konuşmasında, “Yapılan hizmetlerde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizleri tozdan ve çamurdan kurtardınız. Mahallemize Sayın Selahattin Başkanımız olmasaydı, Milletvekilimiz Bülent bey olmasaydı bu hizmetleri alamazdık. Malatya’nın en uç noktasındayız. Adıyaman il sınırındayız. Buraya asfaltın gelmesi mümkün değildi. Hizmetlerin gelmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun. Her zaman yanındayız” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin ziyaretlerinin kendilerini gururlandırdığını belirten Çamlıdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Batur, “Mahallemize çok güzel hizmetler yapıldı. Yıllardır beklediğimiz hizmetlerle mahallemiz buluşuyor” ifadelerini kullandı.



“Pütürge ilçemizde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da konuşmasında, Malatya genelinde hizmetlerine devam ettiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’yı daha çağdaş ve modern yol ağlarına kavuşturmak için ekiplerimiz gece gündüz demeden, sahada görevlerinin başında hizmet etmeye devam ediyor. 13 ilçemizin tamamında çalışmalarımız devam ediyor. Pütürge ilçemizde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Gerek grup yolları olsun gerekse de sorumluluk alanımızdaki mahalle yollarındaki çalışmalarımızla vatandaşlarımızı kışın çamurdan yazında tozdan kurtarmış olacağız. Hizmetlerimiz aksamadan devam edecektir. Biz vatandaşımıza hizmet etmeye talip olduk. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz” diye konuştu.

