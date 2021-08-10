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Sadıkoğlu: ”İnşaat sektörü de pandemiden olumsuz etkilendi”

İHA

Sadıkoğlu: ”İnşaat sektörü de pandemiden olumsuz etkilendi”

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu ve derneğin yönetim kurulu üyeleri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.
Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, İnşaat Müteahhitler Konfederasyonu’nun 4. Genel Kurulu sonrası konfederasyonun yönetim kurulu üyeliğine seçilen Mehmet Bülbüloğlu’nu da tebrik ederek, "Görevinin ilimizdeki inşaat müteahhitleri ve tüm sektör için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen sektörler arasında inşaat sektörünün de olduğunu belirten Sadıkoğlu, 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan depremin inşaat sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Sadıkoğlu, “Malumunuz tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 11 Mart 2020 tarihinde ilk kez görülmeye başlayan ve halen devam eden salgın, ekonomimizin can damarı olan birçok sektörü olumsuz etkilemiştir. Bu sektörlerden biri de inşaat sektörü. Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve istihdam gücü ile yaklaşık 250 sektörü harekete geçiren stratejik bir sektör olan inşaat sektörünün önemli sorunları var. Başta demir ve çimento fiyatları olmak üzere temel inşaat malzemelerinde yaşanan olağanüstü fiyat artışları sektörün en önemli sorunu. TÜİK bugün işsizlik rakamlarını açıkladı. Haziran ayında ülkemizin işsizlik oranı bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. Biz biliyoruz ki inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar işsizliği doğrudan etkiliyor” dedi.

İnşaat sektörü hareketlenirse Türkiye’deki işsizlik rakamlarının da otomatikman aşağı ineceğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “Sanayicimizin de en yakın olduğu sektör inşaat sektörüdür. Unutulmamalı ki yaptığımız tüm yatırımların ilk ayağı inşaattır. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız deprem de inşaat sektörünün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Devletimizin kentsel dönüşüm uygulamalarında özel sektörü de işin içine dahil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Derneğinizin üyeleri, odamızın da üyeleridir sebeple yaşadığınız tüm sıkıntıların farkındayız ve takipçisiyiz. İnşaat Meslek Komitemizde konuşulan konuları ve sizlerin bizlere ilettiği sorunları hazırladığımız dosyalarla çatı kuruluşumuz olan TOBB’a iletiyoruz. Yönetim Kurulu toplantılarında ben de bizzat dile getiriyorum. İlettiğimiz bu konular, konfederasyonunuzun da genel başkanı olan TOBB İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu’nun başkanlığındaki toplantılarda tartışılarak, hazırlanan raporlar ilgili bakanlıklara iletiliyor. Sektörel sıkıntılarınızın kısa sürede sona ermesini ve sizlerin de rahat bir nefes almasını umut ediyoruz. Ben bir kez daha sizleri odamızda ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumu” diye konuştu.

“İnşaat sektörüne yapılacak destekleri bekliyoruz”
Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu da Başkan Sadıkoğlu’nun her daim destekçileri olduğunu belirterek sektörlerinin sorunlarından bahsetti. Bülbüloğlu , “Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Ticaret Sanayi Odası TSO Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret ediyoruz. Seçim sonrası ziyaret ederek bizlere destek verdiler. Biz de teşekkür etmek için bu gün ziyaret gerçekleştiriyoruz. Son 1 yıl içerisinde inşaat sektöründe yaşadığımız sıkıntıları hep birlikte istişare edip bu süreçte ne kadar kısa süre içinde az kayıpla atlatma konusunda istişarelerde bulunacağız. Malatya Ticaret Sanayi Odası TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu görev geldiği günden itibaren bizlerle hep istişare halinde sorun ve sıkıntılar konusunda çözüm noktasında hep elini taşın altına koymuştur. Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İnşaat sektörü büyük bir sektör. Türkiye’nin yükünü çektiği bir sektör. Bir yıl içinde inşaat malzemelerine gelen yüzde 50 veya yüzde 100 zamlar inşaat sektörünü yavaşlatmış durumda. Git gide de yavaşlatacak gibi görünüyor. Altı ay içerisinde bu süreç daha da kötüye gidiyor. Yılın ikinci yarısında bu daralmayı biraz daha bekliyoruz. Yapacağımız istişarelerle ve genel merkezimizle beraber Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin desteğiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ın inşaat sektörüne yapacağı desteklerle inşallah bizler de süreçti atlatacağız diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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