Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiği sonrası bunlara dikkat" Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiğinde iyileşme dönemine dikkat"

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Demir, burun estetiğinde iyileşme döneminin en az ameliyat kadar önemli olduğunu söyledi.

Dr. Demir, burun operasyonlarının ardından dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi vererek, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Eğer burun estetiği yaptırdıysanız, ameliyattan sonra doktorunuzun talimatlarına harfiyen uyun, iyileşme döneminde çok dikkatli olun. Tamponlar çıkarıldıktan sonra burun bakımı ve temizliğine özen gösterin. Duş almak için ameliyattan sonra 2 gün bekleyin. Sonrasında başınızı geriye alarak duşa girebilirsiniz. 1 hafta sonrasında ise rahatça duş alabilirsiniz. Burnunuzu dışarıdan gelebilecek darbelere karşı koruyun. İlk 1 ay daha az hareket edin, burnunuza darbe alabileceğiniz sporlardan kaçının. Bu süreçte akıntı, kanama, şişlik veya ödemler olabilir. Panik yapmayın, 3 ay içinde hepsi azalarak yok olacaktır. Bir süre yüz üstü pozisyonda uyumayın. İyileşme döneminde sadece doktorun verdiği ilaçları kullanın. Diğer ilaçlardan kesinlikle uzak durun. Makyaj yaparken burnunuzu kimyasal ürünlerle kapatmayın. Bu süreçte grip olursanız sık sık burnunuzu silmeniz gerekecektir. O nedenle gribe yakalanmamak için dikkatli olun. Yaz mevsiminde çok sıcak ortamlardan kaçının. Burun içini nemden koruyun. 1, 3 ve 6’ncı ay ile 1’inci sene doktor kontrolüne gidin. Kontrolleri kesinlikle aksatmayın."

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