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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki yatırımlar büyük takdir topluyor

İHA

Battalgazi’deki yatırımlar büyük takdir topluyor

AK Parti Malatya il yönetimi, düzenlenen gezi ile Battalgazi ilçesinde hayata geçirilen yatırımları inceledi.
AK Parti Malatya İl Yönetimi, Battalgazi’de hayata geçirilen bazı yatırım ve hizmetleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla düzenlenen gezi turu ile yakından tanıma fırsatı buldu. Üstü açık tur otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu kapsamında, ilk olarak Battalgazi’nin çehresinin değiştirecek olan vizyon projelerin başında yer alan Derme Deresi Islah Projesi alanını gezdi. Başkan Güder’den içerisinde, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, çardaklar, ışık tüneli, çocuk oyun alanları, macera parkı, seyir terası, su değirmeni, squash kortu, kanal üstü yaya köprüsü, şelale, tırmanma duvarı, amfi tiyatro, sosyal tesisler ve araç köprüsünün de yer alması planlanan Derme Deresi Düzenleme Alanı Projesi hakkında geniş kapsamlı bilgiler alan AK Parti il yönetimi, Şehit Fevzi Mahallesi’ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm alanını, Hanımınçiftliği mahallesinde gençlik ve spor yatırımları kapsamında yapımı devam eden basketbol sahasını, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni, Yeşilçam Sosyal Tesisleri’ni, Çocuk Eğitim Trafik Parkı’nı ve son olarak ta İspendere Şifalı İçmeleri’ni gezdi. Doğu’nun incisi Battalgazi’de hayata geçen bütün yatırımlar ve sosyal projeler hakkında il yönetimine bir yandan bilgiler aktarıp diğer taraftan yöneltilen tüm sorulara cevap veren Başkan Güder, hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizerek, il yönetiminden yatırımlar hakkında görüşlerini de aldı. İlçeye yapılan hizmet ve yatırımlarda, bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya ayrı bir önem verdiklerini aktaran Güder, “Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır, biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” dedi.

Hizmetler göğüsleri kabarttı
Hizmet ve yatırımlar için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e AK Parti ailesi olarak teşekkürlerini ileten AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Hicret Şeyma Saraç, “Battalgazi’de yapılan hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulduk. Sağlık, sosyal, kültürel alanda çok güzel hizmetlere yer verilmiş, çok güzel çalışmalar yapılmış. Büyük AK Parti ailesi olarak Osman Güder başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok farklı bir Battalgazi gördük. Özellikle İspendere Şifalı İçmelerine bayıldım. 45 yıl önce burayı ziyaret etmiştim. Şuan yalancı bir cennetteyim sanki. Şifalı içmelerde konaklama imkanı da var” dedi.
AK Parti Genel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Mustafa Duyar ise “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, ilçedeki bazı projelerini bizlere tanıttı. Malatya ve Battalgazi adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Sinan Özhüsrev de, “AK Parti, Türkiye’ye örnek olan bir siyasi partidir. Her hafta yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte ülkemize ve şehrimize dair istişarelerde bulunuyoruz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in ev sahipliğinde bir hizmet gezisine katıldık. Osman Güder başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren yediden yetmişe tüm Battalgazililere hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyor ve bizlerde teşkilat mensupları olarak bunu hissediyoruz. Battalgazi’ye örnek hizmetler yapılmış. Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahmut Boyraz, “Bugün il başkanımız ve belediye başkanımız ile birlikte Battalgazi belediyemizin yaptığı hizmetleri ve yatırımları yerinde inceledik. Öncelikle belediye başkanımıza, başkan yardımcılarına ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tesisleri gezmeye başlarken öncelikle dere ıslahı yapılan alanımız vardı ve oraya gittik ve derme deresinin ıslah çalışmalarını yerinde inceledik. Şehit Fevzi mahallemizdeki kentsel dönüşüm alanını inceledik. Ardından Hanımınçiftliği Gençlik Merkezinde, genç kardeşlerimiz bize güzel bir sunum yaptılar. Oradan Yeşilçam sosyal tesislerini ve trafik parkını inceledik. Daha sonra İspendere’ye geldik. Bu alanı mükemmel bir yaşam alanı haline getiren belediye başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Burada bulunan otel, sosyal alan, market ve fırınıyla mükemmel bir alan olmuş. Malatya için bir cazibe merkezi, bir sosyal yaşam alanı olmuş. Tabi bu gezdiklerimiz hizmetlerden sadece bir kaçı. Başkanımızın Battalgazi’de birçok hizmet yatırımı var. Önümüzdeki günlerde de inşallah o yatırımları gezeriz” şeklinde konuştu.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Battalgazi’ye yaptığı hizmet ve yatırımların göğüs kabarttığını belirten AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Malatya’daki AK Parti Belediye Başkanlarımız çok şükür ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Başkanlarımız, başarılı projelere imza atıyor. Özellikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in yatırım ve hizmetleri göğsümüzü kabartıyor. Temennimiz bu projelerin devam etmesidir. AK Parti iktidarı döneminde hamd olsun ki Malatya’mız ve Battalgazi’miz hizmete doyuyor. Battalgazi’de prestij projelerin başında Derme Deresi projesine ayrı bir önem veriyorum. Bu proje bittiğinde çevreyolu altı tabiri ortadan kalkacak. Güzel bir hizmet daha Battalgazi ile buluşacak. Malumunuz 24 Ocak’ta bir deprem yaşadık. Bu deprem bizlere kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattı. Osman Güder başkanımız kentsel dönüşüm noktasında taşın altına elini koydu ve Şehit Fevzi Mahallesinde bu dönüşümü başlatıyor. Kamuoyunda belki yeterli ses getirmedi ama orası şehrin yeni yüzü olacak. Bunun yanında vatandaşlarımız daha modern evlerde hayatlarını sürdürme imkanı bulacak. Belediyecilik anlamında riskli bir iştir. Başkanımız cesaret etti ve başardı. Kentsel dönüşüm konusunda başkanımızı özellikle tebrik etmek istiyorum. Tabi diğer belediyelerimizde birçok hizmete imza atıyor. İnsanımız kendisine anlatılmadığı sürece bu hizmetlerden haberdar olması şansına sahip değil. Bizlerinde bunları anlatması lazım. Öncelikle kendi aramızda birliğimizi beraberliğimizi muhafaza etmemiz ve güçlendirmemiz lazım. Ev sahipliği için başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Başarılı hizmetleri sürdüğü sürece bizlerde başkanımızın her daim yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hizmetlerimizi ilk günkü aşkla yapıyoruz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’ye hizmet ve yatırımda ne vakit ne de zaman tanırız. Bugün AK Parti’nin çok kıymetli üyelerini, başkanlarını Battalgazi’mizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. AK Parti bizim ailemiz. Biz, yaklaşık 20 yıldır bu ailenin içindeyiz. Özellikle teşkilattan gelen bir arkadaşınız olarak sizleri belediye başkanı olarak yönetici olarak en güzel şekilde temsil etme noktasında elimizden gelen çabayı ve gayreti sarf ediyoruz. Büyük AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımıza hizmetlerimizi anlatmamız lazım. İnsanlar sizleri anladığı kadar değerlendirirler ve ona göre not verirler. Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek adına gecegündüz ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerimizi ortaya koyuyoruz. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yatırımlarımızda ve hizmetlerimiz çevreyolu altı ve üstü diye ayrım yapmıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettiği gibi ‘Biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.’ Biz, ilçemizde 103 mahallemizden 310 bin civarında kişiden sorumluyuz. Bu sorumluluk büyük bir vebali de beraberinde getiriyor. Hakkıyla bu sorumluğu yerine getirirseniz, insanların en faydalısı olursunuz. Hizmeti hakkıyla yapmak aşktandır. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmet sözümüz var. Bu sözümüzü tutmak ve Battalgazi’mizi daha yaşanabilir güzel yarınlara hazırlamak için tüm ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze kattık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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