Malatya Büyükşehir, asfalta hız verdi Gürkan: “Malatya’da 8 Büyükşehir’in kullandığı asfaltın toplamından daha fazla asfalt dökülüyor”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri Malatya’da vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlardan olan cadde ve sokaklarda yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya’da ulaşımın daha rahat sağlanması ve vatandaşların daha konforlu bir şekilde yolculuk yapmaları sağlamak amacıyla çalışmalarını daha da yoğunlaştıran Malatya Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Topel Caddesinden başlayan ve Fahri Kayahan Caddesinde tamamlanan 5 kilometrelik yol hattında bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Ara cadde ve sokaklarda bulunan yollarla birlikte yaklaşık 10 kilometrelik asfaltlama, yenileme ve bakım onarım çalışmasını yürüten ekipler, çalışmalarını bir hafta içerisinde tamamlayarak yolu trafiğe açacak. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Cengiz Topel Caddesi ve Fahri Kayahan Caddesi arasında yol yenileme ve asfaltlama çalışması yapıyoruz. Yolumuzda tamamen yenileme çalışmasını freze ile olukları kaldırarak yapıyoruz. 5 km’lik yolumuzu inşallah bir hafta içerisinde tamamen yenileyerek trafiğe açacağız” dedi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Levent Yener, Ataköy Mahallesi Muhtarı Elif Gemici, Başharık Mahallesi Muhtarı Ramazan Taşan, Hasanvarol Mahallesi Muhtarı Özkan Oyan ve Küçükmustafapaşa Mahallesi Muhtarı Koray Özdemir Cengiz Topel Caddesinden başlayarak Fahri Kayahan Caddesine kadar olan alanda ara sokaklarda dâhil olmak üzere yapılan asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti.



“20’ye yakın akıllı kavşak yaptık”

Malatya’nın her köşesinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan kırsalda 85 şantiyemizle asfaltlama, sathi kaplama ve stabilize çalışmalarımızı yaparken diğer taraftan da şehir merkezindeki ana arterleri asfaltlama çalışmalarını yürütüyoruz. Malatya’yı çağdaş ve modern anlamda sağlıklı, yaşanılabilir, trafik

güvenliği ve emniyeti olan bir şehir olma noktasında bütün birimlerimiz yoğun çalışma içerisinde. Malatya’da yirmiye yakın akıllı kavşak yaptık. Kavşakların iç dizaynından, tematik uygulamalarına ve çiçek ekimlerine kadar yoğun bir çalışma yapıldı. Cengiz Topel Caddesinden itibaren bozulma olan alanlarda da arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak günlük asfalt dökümünde 8 büyükşehir belediyesinin toplamda günlük döküm yaptığı asfaltından fazla asfalt döküm işlemi yapıyoruz. Bu kayıtlar TÜPRAŞ’ın kayıtları. Dolayısıyla Malatya’da 8 Büyükşehir’in toplamından fazla asfalt dökülüyor. Cumhuriyet tarihinde 3 bin km’lik asfalt dökümü yaparak rekor kırdığımızı ve bu rekorun yedide birine ulaşan özel idarelerle birlikte hiçbir belediyenin olmadığını ifade etmek istiyorum. Çalışmaları yapan arkadaşlarımıza da yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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