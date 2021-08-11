Malatya için hedef: "Mavi" olmak

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisindeki aşılamada Malatya’nın Arguvan ve Kuluncak ilçeleri orta riskli (sarı) kategoriden düşük riskli (mavi) kategoriye geçti.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, Arguvan ve Kuluncak ilçelerinin aşılamada orta riskli (sarı) kategoriden düşük riskli (mavi) kategoriye geçmesiyle ilgili memnuniyetini dile getirip, “Bugün iki ilçemiz (Arguvan ve Kuluncak) orta riskli (sarı) kategoriden düşük riskli (mavi) kategoriye geçti. Hedefimiz, daha yüksek aşı oranıyla Malatya’nın tümü için “mavi” olmak. Artan vaka sayılarını durdurabilmek için lütfen tedbirlere devam edelim” ifadelerini kullandı.

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