Malatya için hedef: "Mavi" olmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya için hedef: "Mavi" olmak

İHA

Malatya için hedef: "Mavi" olmak

Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisindeki aşılamada Malatya’nın Arguvan ve Kuluncak ilçeleri orta riskli (sarı) kategoriden düşük riskli (mavi) kategoriye geçti.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medyasında yaptığı açıklamada, Arguvan ve Kuluncak ilçelerinin aşılamada orta riskli (sarı) kategoriden düşük riskli (mavi) kategoriye geçmesiyle ilgili memnuniyetini dile getirip, “Bugün iki ilçemiz (Arguvan ve Kuluncak) orta riskli (sarı) kategoriden düşük riskli (mavi) kategoriye geçti. Hedefimiz, daha yüksek aşı oranıyla Malatya’nın tümü için “mavi” olmak. Artan vaka sayılarını durdurabilmek için lütfen tedbirlere devam edelim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir, asfalta hız verdi Gürkan: “Malatya’da 8 Büyükşehir’in kullandığı asfaltın toplamından daha fazla asfalt dökülüyor”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir, asfalta hız verdi Gürkan: ...
Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası’ndan dereceyle döndü
YEREL HABERLER Malatyalı sporcular Türkiye Şampiyonası’ndan ...
Genel Müdür Öztatar’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
YEREL HABERLER Genel Müdür Öztatar’dan Rektör Kızılay’a ziyaret
Battalgazi’deki yatırımlar büyük takdir topluyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki yatırımlar büyük takdir topluyor
Başkan Çınar, alış veriş yapan vatandaşlarla dertleşti
YEREL HABERLER Başkan Çınar, alış veriş yapan vatandaşlarla ...
Tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tren raylarını çalan 2 kişi tutuklandı
Ray demiri çalan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ray demiri çalan 2 kişi tutuklandı
Yeni Malatyaspor’dan kombine açıklaması
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’dan kombine açıklaması
Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiği sonrası bunlara dikkat" Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiğinde iyileşme dönemine dikkat"
YEREL HABERLER Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiği sonrası bunlara dikkat" Op. ...
Kayısı bahçesine yıldırım düştü
YEREL HABERLER Kayısı bahçesine yıldırım düştü
Yeni Malatyaspor’da yeni sezon bilet fiyatları belirlendi Trabzonspor maçının biletleri bugün satışa çıkacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da yeni sezon bilet fiyatları ...
Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiği sonrası Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiğinde iyileşme dönemine dikkat"
YEREL HABERLER Op. Dr. Bülent Demir: "Burun estetiği sonrası Op. Dr. ...
Doğanşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yeni Malatyaspor'da genç forvetin sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da genç forvetin sözleşmesi uzatıldı
Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi
YEREL HABERLER Yağmur altında duş aldı, çocuklar gibi eğlendi
Dün ağabeyini bugün de ağabeyinin arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Dün ağabeyini bugün de ağabeyinin arkadaşını vurdu
20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti Kent merkezi adeta göle döndü, onlarca araç yolda kaldı
YEREL HABERLER 20 dakikalık sağanak yağış Malatya'yı felç etti Kent ...
Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Malatya'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Malatya'da kuryelere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Malatya'da kuryelere trafik eğitimi verildi
Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen kadınlara araç çarptı: ...
Malatya'da, hafif ticari aracın çarptığı 4 kişi yaralandı 
YEREL HABERLER Malatya'da, hafif ticari aracın çarptığı 4 kişi ...
Sadıkoğlu: ”İnşaat sektörü de pandemiden olumsuz etkilendi”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: ”İnşaat sektörü de pandemiden olumsuz ...
Büyükşehir’den Sincik sınırına kadar asfalt hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Sincik sınırına kadar asfalt hizmeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.