Hakkında yakalama kararı olan şüpheli, polislere ateş açtı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, hakkında yakalama kararı bulunan Kemal İ. (25), evine baskın düzenleyen polislere ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Kemal İ., tabancasındaki mermilerin bitmesiyle polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece yarısı Taştepe Mahallesi Toroslar Sokak'ta meydana geldi. Polis, 'Kasten adam yaralama' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Kemal İ.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında Kemal İ., polis ekiplerine tabancayla peş peşe ateş açtı. Polis ekipleri teslim olması için uyarıda bulunurken, Kemal İ. ise teslim olmamak için mahallede çıktığı bir evin çatısından başka evin çatısına geçti. Özel Harekat polislerinin de bulunduğu ve ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, tabancasındaki mermileri biten Kemal İ., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Kemal İ., sorgulanması için emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-12 01:18:47



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