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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da korona aşısı Türkiye ortalamasının altında

İHA

Malatya’da korona aşısı Türkiye ortalamasının altında

Malatya Valisi Aydın Baruş, toplantıda yaptığı konuşmada, Malatya’da korona aşısının Türkiye ortalamasının biraz altında olduğunu belirterek, “Birinci doz aşılamada şu anda Malatya yaklaşık yüzde 64 civarında” dedi. Baruş, gençleri aşıya teşvik için aşı kampanyası da düzenleyeceklerini bildirdi.
Doğanşehir ilçesinde, başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu, tarımsal sulama ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili ilçenin yaşam kalitesini arttırmak, Devletin sağladığı imkânlarla halka daha iyi hizmet sunabilmek için yapılacak çalışmalar üzerinde muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirildi.
Doğanşehir Turgut Özal Üniversitesi Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

“100 Yataklı Devlet Hastanesini yakın zamanda hizmete açacağız”
Toplantıda konuşan Vali Baruş, İlçe Devlet Hastanesi’nin son aşamaya gelmiş olduğunu vurgulayarak, “İnşallah 100 Yataklı Devlet Hastanesini yakın zamanda hizmete açacağız. Örnek bir hastanedir, şu ana kadar ilçelerimizde yapılan en büyük hastanedir. Doğanşehir bunu hak ediyor. Bu vesileyle bu yatırımın Doğanşehir’e gelmesine öncülük eden ve bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında çok büyük rolü olan rahmetli Belediye Başkanımız Vahap Küçük’ü de buradan rahmet ve minnetle anıyorum. Doğanşehir’e kazandırdığı eserler gerçekten çok büyük, Allah rahmet eylesin inşallah onun bıraktığı yerden yerine gelen Belediye Başkanımız, yerel yöneticilerimiz de bu çalışmaları azimle sürdürürler ve Doğanşehir’imiz çok daha güzel eserlere kavuşur” ifadelerini kullandı.
İlçedeki okul inşaatları hakkında da bilgi veren Baruş, “Diğer taraftan Çığlık mahallemizde devam eden bir okul inşaatımız var inşallah o yatırımı da yerinde göreceğiz. Diğer yandan mahallelerimizde de bitirilen okul inşaatlarımız var, bunlarla birlikte Doğanşehir eğitimi çok daha iyi bir seviyeye kavuşacak, çocuklarımız daha güzel fiziki imkânlara sahip olarak gelecek hayallerini çok daha sağlam temeller üzerine inşa edecekler. Eğitim konusu çok önemli. Mahallelerimizde bu farkındalığı oluşturalım ve çocuklarımızın mutlaka okullarına düzenli devam etmeleri ve eğitimlerini güzel bir şekilde alarak ülkemizin geleceğine, Malatya’nın geleceğine, Doğanşehir’in geleceğine hizmet etmeleri için onlara güzel fırsatlar sunalım” şeklinde konuştu.

“Doğanşehir’de vaka sayıları artışa geçti”
Son günlerde ilçede yeni tip korona virüs vaka sayısında artış olduğuna dikkat çeken Baruş, “Covid19 salgını ile mücadelemiz sürüyor. Bildiğiniz gibi çok zor zamanlar yaşadık. Hastalığın yaygınlaştığı süreçlerde sizlerin de yardımıyla halkımızı bilinçlendirmek için çalışmalar yaptık. Şu andaki durum itibari ile yine ilimizde ve Doğanşehir ilçemizde vaka sayıları artışa geçti. Yazın insanlarımızın daha rahat ortamlarda bir araya gelmesi, bayram ziyaretleri ve düğünler vesilesiyle kalabalık ortamların oluşması nedeniyle bu bulaşıcılık arttı. Bu konuda tekrar vatandaşımızın farkındalığının arttırılması, dikkatinin çekilmesi noktasında sizlerden destek bekliyoruz, mahallelerimizde lütfen vatandaşlarımızı uyaralım. Salgınla baş etmenin tek anahtarı aşı. Her gün illerin aşılama durumu da haritalandırma şeklinde Sağlık Bakanımız tarafından açıklanıyor. Şu anda ilimizin Türkiye ortalamasının altında olduğunu söyleyebiliriz. Birinci doz aşılamada şu anda Malatya yaklaşık yüzde 64 civarında. Buda Türkiye ortalamasının biraz altında. Doğanşehir ilçemiz yüzde 62 civarında. Aşılama çalışmaları çok büyük önem taşıyor. Şu anda salgını durdurmanın, salgınla baş etmenin ve normal hayata dönmenin tek anahtarı aşı. Dolayısıyla aşılama konusunda sizin farkındalığınız çok önemli. Buna inanmanız lazım, vatandaşımız arasında çok değişik dedikodular yaymaya çalışanlar, insanların dikkatini başka yöne çekmeye çalışanlar var buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bütün devlet yetkileri ve bizler aşımızı olduk ve aşılama sayesinde ülkemizin birçok ilinde salgının yayılımı daha düşük seyrediyor. Dolayısıyla şu anda salgını durdurmanın en büyük en etkili yolu olan aşılamayı mutlaka artırmamız gerekiyor. Yanlış düşüncelerden insanları men etmemiz gerekiyor. Lütfen sizlerden toplumun önderleri olarak beklentimiz budur. Vatandaşlar arasında bu tür haber ve dedikodular yaymaya çalışanlara izin vermeyelim ve vatandaşımıza şunu söyleyelim. ‘Eğer biz aşımızı zamanında yaptırmazsak zararı sadece kendimize değil çevremizdeki insanlara da oluyor’ Vaka sayılarının artışı ile birlikte yoğun bakıma düşen insan sayımızda artmaya başladı ve maalesef hayatını kaybeden insan sayımızda artmaya başladı. Bu kayıpların hesabını aşı yaptırmayanlar veremezler. Özellikle gençlerimizin aşılama oranı düşük ve onların aktif bir yaşam sürmeleri, toplum içerisinde çok da hareketli olmaları nedeniyle bu hastalığın yayılımına ciddi etki ediyorlar. Bu noktada gençlerimizin dikkatini çekelim. Önümüzdeki günlerde il genelinde bir kampanyamız olacak ve bunu ilçelerimize de duyuracağız. Sağlık Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Valiliğimiz koordinasyonunda gençlerimizi aşıya teşvik için bir kampanyamız olacak. Gençlerimizin dikkatlerini çekersek inşallah bu aşılama oranlarını bir an önce arttırırız ve salgının yayılma tehlikesini en aza indirgeriz. Sonbahar geliyor, kapalı mekanlara gireceğiz aşı olmadan bu kapalı mekanlardaki yapacağımız toplantılar, bir araya gelmeler ilerde ciddi problemlere sebep olacak. Hayatımızı normal olarak devam ettirmek için aşılama oranlarını çok daha üst düzeylere çıkarmamız gerektiğini buradan söylemek istiyorum” dedi.
Toplantıda, kurum müdürleri sırayla kürsüye gelerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmalarının ardından muhtarların sorun, talep ve önerilerini şifai olarak iletirken ilgili daire müdürleri de muhtarların sorun ve taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçenin sorunları müzakere edilerek talepler ve sorunlar dinlendi ve çözüm geliştirilmesi yönünde görüşler alındı.
Yapılan toplantı sonrası Vali Baruş, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi. Yapımı devam eden ve yakın zamanda faaliyete geçmesi beklenen 100 Yataklı Devlet Hastanesi, tadilatı bitmek üzere olan Aile Destek Merkezi ve Çığlık Mahallesinde yapımı devam eden İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş burada yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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