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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan tercih önerisi

İHA

Rektör Kızılay’dan tercih önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir televizyonda yaptığı konuşmada, İnönü Üniversitesi’ni tercih yapacak öğrenciler için detaylı bilgilendirme içeren videoların olduğunu belirterek, tercih yapmadan önce bu videoları izlemelerini önerdi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Beril Dane Çuhacı`nın sunduğu “Malatya Vuslat TV Ana Haber” Bülteninin canlı yayın konuğu oldu. İnönü Üniversitesini anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 2021 yılında üniversite tercihi yapacak gençler için tavsiye ve uyarılarda bulundu. Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesinin iki üniversiteye bölünerek kurulduğunu, iki üniversitenin de kuruluşuna hamilik yaparak bünyesinde toplam dört üniversite çıkardığını dile getirdi. Şu ana kadar İnönü Üniversitesi’nden yaklaşık 150 bine yakın öğrencinin mezun olduğunu vurgulayan Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin bilim insanlarının çalışmalarıyla, sağlık alanındaki başarılarıyla Türkiye’de ve dünyada gündem oluşturan bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

“İnönü Üniversitesi Türkiye’nin en zengin spor tesislerine sahip”
Üniversite tercihi yapacak öğrencilere tavsiyelerde ve önerilerde bulunan Kızılay, şu ifadelere yer verdi:
“İnönü Üniversitesini, tercih yapacak öğrencilere birinci sırada öneriyorum. İnönü Üniversitesi tercih listesinde ilk sıralara yazılacak bir üniversitedir. İl dışından ve yurt dışından gelecek öğrencilere Malatya şehri ile birlikte öneriyorum. Malatya huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu bir şehirdir. İnönü Üniversitesi Türkiye'nin köklü, büyük, insan kaynağı zengin bir üniversitesi olduğu için öğrenciler eğitimlerini iyi düzeyde alabilirler ve buradan mezun olduktan sonra başta istihdam sonra da kendi iş dünyasına girerek girişimci olabilirler. Ülkemizin her yerinden gençlerimizi üniversitemize davet ediyorum. İnönü Üniversitesi sosyal ve kültürel faaliyetleri çok zengin üniversitedir. 103 öğrenci kulübünde öğrencilerimiz aktif rol alıyor. Diğer alanlardaki faaliyetlerde liderlik yaparak organizasyon içerisinde yer alıyorlar. Dolayısıyla çok güçlü bir sosyal ortamı var. Sanatsal açıdan İnönü Üniversitesinde neredeyse her hafta muhakkak bir konser ya da mutlaka bir aktivite var. Spor Bilimleri Fakültemizde su sporları, dağcılık tırmanışı gibi alanlarda tesislerimiz var. Kapalı ve açık yüzme havuzlarımız, basketbol, voleybol ve futbol sahalarımız var.”
Kızılay, İnönü Üniversitesi’ni tercih yapacak öğrenciler için detaylı bilgilendirme içeren videoların olduğunu belirterek tercih yapmadan önce bu videoları izlemelerini önerdi.

“Öğrencilerimizi akademik transkriptin yanında sosyal transkript ile daha donanımlı hale getiriyoruz”
İnönü Üniversitesi’nin 50’nin üzerinde spor takımının olduğunu ve üniversitenin sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle hizmet verdiğini vurgulayan Kızılay, öğrencilere akademik transkriptin yanı sıra sosyal transkript de vermeye başlandığına dikkat çekti.
Sosyal transkriptin öğrencilere sunduğu avantajlara değinen Rektör Kızılay “Derslerin başarısını, notların durumunu anlatan ve hangi dersleri aldığını anlatan bir transkript veriyoruz. Bu yıldan itibaren öğrencilerimize normal alacığı diplomanın dışında öğrencinin katıldığı etkinlikleri, hangi aktivitelerde rol almış, hangilerine seyirci olarak katılmış bunları anlatan bir sosyal transkript vereceğiz. Artık günümüzde öğrencilerin başarısını sadece not, sınıf geçme ya da diploma alma belirlemeyecektir. Öğrencilerimizi akademik transkriptin yanında sosyal transkript ile daha donanımlı hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“13 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacağız”
13 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatan Kızılay, bu yıl yüz yüze eğitimin yanı sıra belirli oranda dijital eğitimin de olacağına dikkat çekti. Yüz yüze eğitimin yapılmasını sağlayacak en önemli tedbirin aşı olduğunu dile getiren Rektör Kızılay “Bütün temizlik ve hijyen tedbirlerini aldık. Üniversitemizi tedbirlerle açacağız. Dolayısıyla aşı bütün gençlerimiz için bütün yaş guruplarımız için çok önemli bir faktördür. Öğrenciler kampüsü özledi, biz de öğrencilerimizi özledik” dedi.

“Aşı elimizdeki en güçlü silahımız”
Kızılay, Covid19 pandemisi ve aşı üzerinde de konuştu. Kızılay, yüz yüze eğitimin başlaması için mutlaka aşı olunması gerektiğini vurgulayarak, “Covid19’a karşı aşı şu anda 16 yaşından büyükler için bizim elimizdeki en güçlü silahımızdır. Aşı için kaygısı olanlar aşı olanları izleyerek test edebilirler. Ben 3 doz aşımı oldum. Tıp fakültesindeki bütün hocalarımız aşı oldular. Bunlar aşı olduğuna göre gençlerimiz güvensinler. Aşılar güvenlidir. Çünkü bunlar güvenlik testlerinden geçerek Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanabilir izni veriliyor. Sadece gençlerimiz değil her yaştan insanımız aşılarını güvenle olsunlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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