Aşı ol hediyeyi kap

Malatya’da, Covid19 aşısı için kampanya başlatılıp, kampanyaya katılanlara tablet, otobüs kartı ile Yeni Malatyaspor forması hediye edilecek.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Malatya’da ödüllü ‘Aşını Ol’ kampanyası başladı.

1744 yaş aralığındaki aşı kampanyasına katılanların çekiliş hediyeleri, 1619 tarihleri arasında 1. Doz, 19 Eylül 2021'e kadar 2. doz aşısını yaptıranlar arasında 24 Eylül 2021 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.

Covid19 aşısı için kampanya başlatılıp, kampanyaya katılanlara 44 tablet,144 MOTAŞ otobüs kartı ile Yeni 244 Malatyaspor forması hediye edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.