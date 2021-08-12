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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, Arslantepe kazı heyeti başkanı Restelli’yi konuk etti

İHA

Başkan Güder, Arslantepe kazı heyeti başkanı Restelli’yi konuk etti

Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girmeyi başaran Arslantepe Höyüğü’ne Kazı Heyeti Başkanlığı yapan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 26 Temmuz 2021 tarihinde Çin’in ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar ile Türkiye'nin 19'uncu varlığı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü’ne 2020 yılından bu yana Kazı Heyeti Başkanlığı yapan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ve Battalgazi Belediyesi Arslantepe UNESCO Birim Sorumlusu Cem Kaya’yı konuk etti.
İtalyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ile Aslantepe'nin dünya ve Türk tarihi açısından öneminin yanı sıra Malatya'ya sağlayacağı katkılar hakkında görüş alış verişinde bulunan Başkan Güder, Arslantepe’nin Dünya Mirası olması için 2019 yılından bu yana Battalgazi Belediyesi olarak çok ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını anlattı. Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl çalışmaların uzun süreceği müjdesini veren Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli ise Battalgazi Belediyesi ile birlikte Arslantepe’de güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

“Arslantepe Höyüğü’nü Dünyaya tanıtmak gerek”
Arslantepe Höyüğü’nün önemini Dünya’ya anlatmak gerektiğini vurgulayan İtalyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e bizleri kabulü için teşekkürlerimi sunuyorum. Malumunuz 26 Temmuz’da 44. Dünya Miras Komitesi toplantısı düzenlendi ve toplantı çok iyi geçti. Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Bundan dolayı çok memnunuz. Beraber işbirliği içinde daha çok çalışacağız. Aslantepe Höyüğü’nden yeni ve güzel çok şeyler çıkacaktır. Bu sezon uzun bir çalışma sezonu geçirmek istiyoruz. Geçen sene maalesef pandemiden dolayı çok az çalıştık. Bu sene inşallah daha uzun kalacağız, çalışacağız. Aslantepe sadece bilimsel bir proje değil, daha büyük ve önemli bir proje. Battalgazi Belediyesi ile ziyaretçilerimize buranın önemini anlatacağız. Malatya için çok daha iyi olacak. UNESCO listesine girmek en önemli sonuçtu ve bu sonuç Aslantepe’yi dünyaya daha iyi anlatmak demektir. Tüm dünyadan buraya ziyaretçiler gelecektir ve bu tarihi yerin önemini onlara anlatmamız gerekir. Dünya ve Malatya için Arslantepe Höyüğü’nü korumak gerek” şeklinde konuştu.

“Malatya’daki tüm kurumlara büyük sorumluluk düşüyor”
Arslantepe Höyüğü’nde mutlu sona ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “60 yıla yakındır Orduzu bölgemizde bulunan Arslantepe Höyüğü’müzde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda ömürlerini geçirenler oldu. Emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Temmuz ayında yapılan toplantıyla Arslantepe Höyüğü’müz, Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesine eklendi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ve özellikle tüm belediyelerimiz Arslantepe Höyüğü’müzün kalıcı listede yer alması için büyük emekler ortaya koydu. Kazı heyetimiz çalışmalarında büyük bir sınav verdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın Battalgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü zamanlarda yapılan çalışmalar ile Arslantepe geçici listeye alınmıştı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girebilmek için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı, 2019 yılında tamamlayarak teslim ettik. UNESCO tarafından 5 Nisan’da verilen dilekçemiz kabul edildi ve UNESCO’dan gelen heyet, Arslantepe Höyüğü’nde incelemelerde bulundu. Eksikliklerimiz ile alakalı bizlere bir rapor sundu. Bizde zaman kaybetmeden eksikliklerimizi tamamladık. Çin’in ev sahipliğinde yapılan online toplantı sonrası çok şükür mutlu sona ulaştık. Bizim tek amacımız tarih kitaplarını değiştirmesi ile Dünya mirası olarak kabul edilen Arslantepe Höyüğü’müzü yine dünya ile paylaşmaktır. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki; Battalgazi Belediyesi olarak Arslantepe Höyüğü’müzde büyük bir sınav verdik. Yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turistleri konuk ediyoruz. Bundan sonraki süreçte orada organizasyon şemasının şekillenmesini istiyoruz. Bu şema içinde Malatya’daki tüm kurumlara büyük sorumluluk düşüyor. Arslantepe Höyüğü’nde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Ziyaret sonunda Güder, Restelli’ye Arslantepe Höyüğü figürlerinin bulunduğu özel tabloyu hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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