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Yeşilyurt Belediyesi personellerinden kan bağışı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Kan bağışı, can bağışıdır"

İHA

Yeşilyurt Belediyesi personellerinden kan bağışı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Kan bağışı, can bağışıdır"

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi personelleri Kızılay’a destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan mobil kan ünitesine kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay’ı tarafından belirli aralıklarla sürdürülen kan bağış kampanyalarına Yeşilyurt Belediyesi personelleri tam destek verdi. Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binasının ön tarafına kurulan mobil kan ünitesi aracına kayıt yaptıran gönüllü personeller, sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulup, örnek bir davranış sergilediler. Sağlıklı her insanın kan vermesi gerektiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Kızılay’ı ile iş birliğinde düzenledikleri ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ kan bağış kampanyasına destek veren personellere teşekkürlerini sundu. Yeşilyurt Belediyesinin Türk Kızılay’ın tüm hizmetlerine destek verdiğini hatırlatan Çınar, “Sağlıklı her insanın kan vermesi gerekmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta hizmetlerinden her zaman gurur duyduğumuz Türk Kızılay ile ortaklaşa çalışarak, bu tür kan bağış kampanyalarını sık sık düzenliyoruz. ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına destek veren gönüllü belediye personellerimiz, kurulan üniteye gelerek kan bağışında bulunup, örnek bir davranış sergilediler. İhtiyacımız olmadan da kan verelim, bağış yapalım. Çünkü kimin ne zaman ihtiyacı olacağı belli olmaz. Sağlıklıyken kan bağışı yapacağız ki hastalandığımızda, ihtiyaç duyduğumuzda aramak zorunda kalmayalım. Türk Kızılay’ının her zaman yanındayız. Bu her şeyden önce bizim vatandaşlık görevimizdir. Vatandaşlarımızdan düzenli olarak kan bağışında bulunmalarını istiyorum” diye konuştu.
Kızılay Malatya Kan Merkezi Doktoru Doğan Çeviker de da kan ihtiyacının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, kan bağışına yoğun ilgi gösteren Yeşilyurt Belediye personellerine teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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