Malatya'da fenalaştıktan sonra dili boğazına kaçan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şehit İbrahim Alpay Bulvarı üzerindeki ikametinde ailesiyle birlikte yaşayan ve kalp börek yetmezliği ile tansiyon hastalıkları bulunan Asefe Ataş (78) salondaki yatağında fenalaşırken, dilinin boğazına kaçtığı fark edilen kadına gelini ile torunu müdahalede bulunarak kaçan dili çıkarmaya çalıştı. Bu sırada sağlık ekiplerine bilgi verilirken, olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Asefe Ataş'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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