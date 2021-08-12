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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dili boğazına kaçan yaşlı kadın hayatını kaybetti

İHA

Dili boğazına kaçan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da fenalaştıktan sonra dili boğazına kaçan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şehit İbrahim Alpay Bulvarı üzerindeki ikametinde ailesiyle birlikte yaşayan ve kalp börek yetmezliği ile tansiyon hastalıkları bulunan Asefe Ataş (78) salondaki yatağında fenalaşırken, dilinin boğazına kaçtığı fark edilen kadına gelini ile torunu müdahalede bulunarak kaçan dili çıkarmaya çalıştı. Bu sırada sağlık ekiplerine bilgi verilirken, olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Asefe Ataş'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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