Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar esrar, metamfetamin, uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-12 17:45:06



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