100 bin liralık senet imzalatıp, araçları gasbeden 4 kişiye tutuklama 



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Hasan B.'yi kaçırarak, 100 bin liralık senet imzalattıktan sonra minibüsü ile otomobilini gasbeden 4 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos´ta, Çarmuzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Cihat G., Cahit G., Ali F. ve Burak G., aralarında husumet bulunan Hasan B.'nin önünü keserek darbetti. Şüpheliler, daha sonra el ve ayaklarını bağladıkları Hasan B.'yi eve götürdü. Burada Hasan B.'ye zorla 100 bin liralık senet imzalatıldı, minibüsü ile otomobilinin anahtarları da alınarak gasbedildi. Hasan B.´den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası incelemeleri sonrası Hasan B.'yi darbederek, kaçıran 4 şüphelinin kimliklerini saptadı. Düzenlenen operasyonla şüphelileri adreslerinde gözaltına alan polis, evde yaptığı aramada ise bir miktar kök Hint keneviri, 1 pompalı tüfek, 1 bıçak ve senetlere de el koydu. Hasan B. de alıkoyulduğu evden kurtarıldı. Şüphelilerin gasbettiği minibüs ve otomobil, Hasan B.'ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-12 17:52:41



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