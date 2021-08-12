Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Malatya’da torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 98 gram esrar, 4.5 gram metamfetamin, 17 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet extacy hap, 45 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan cam aparat, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve buna ait 58 adet fişek ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan bir şahıs tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.