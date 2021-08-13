Malatya’da 45 öğrenci YKS’de ilk binde yer aldı

Malatya’da 45 öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda(YKS) ilk bin’e girerken, 2020 yılı istatistiklerine göre bu yıl ilk yüze giren öğrenci sayısı yüzde 300 arttı.

2627 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) istatistik verileri açıklandı. 2021 YKS istatistik bilgilerine göre Malatya’da 45 öğrenci ilk bine girerek derece elde etti.

2021 YKS istatistiklerine göre Malatya’da 6 öğrenci ilk yüze, 28 öğrenci ilk beş yüze, 45 öğrenci ilk bine, 115 öğrenci ilk beş bine, 200 öğrenci ilk on bine, 362 öğrencimiz ise ilk yirmi bine girdi.

2020 yılı istatistiklerine göre bu yıl ilk yüze giren öğrenci sayısı yüzde 300, ilk beş yüze giren öğrenci sayısı yüzde 352, ilk bine giren öğrenci sayısı yüzde 217, ilk beş bine giren öğrenci sayısı yüzde 5, ilk on bine giren öğrenci sayısı yüzde 7, ilk yirmi bine giren öğrenci sayısı yüzde 21 oranında artarak, YKS’de büyük bir ilerleme kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bu başarıda emeği geçen idarecilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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