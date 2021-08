Yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 95’i aşı yaptırmayanlar

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Kurban Bayramı sonrası tedbirlerin bırakılmasıyla Malatya’da vaka sayılarında ciddi artış olduğunu ve Covid19 yoğun bakım servisinde tedavi gören hastaların yüzde 95’inin aşı yaptırmayan vatandaşlardan oluştuğunu söyledi.

31 Temmuz ile 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında haftalık vaka sayısının 100 bin kişide 147,12 olduğu Malatya’da Kurban Bayramı sonrasında Covid19 vakalarında artış yaşandı. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’daki Covid19 vakalarının artışına ve aşı olmanın önemine dikkat çekti.



“4’üncü dalga delta varyantı, aşısızların çok ciddi bir şekilde etkilendiği bir varyant”

Vaka sayılarında Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir artış olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bentli, 4’üncü dalga yani delta varyantının aşısızları etkilediğini belirterek, “Kurban Bayramı'ndan sonra tedbirlerin bırakılması neticesinde geçen yıl olduğu gibi yine vaka sayılarında ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Batı illerine göre çok iyi aşılama oranımız olmasa bile yoğun bakıma düşüş hızı biraz daha düşük olduğunu görüyoruz. Ama hala yoğun bakımımızda ciddi sayıda hastamız var. Yani çok da düşük değil bu rakam. Şunun altını çizmek istiyorum. Maalesef bu dördüncü dalgayı yaşıyoruz delta varyantı. Bu aşısızların dalgası yani varyant olarak, aşısızların çok ciddi bir şekilde etkilendiği bir varyant bir dalga. Özellikle yoğun bakımda yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 9095 arası hasta sayımız aşısını tam olarak yaptırmamış vatandaşlarımızdan oluşmakta” şeklinde konuştu.



“İlimizin birinci aşı oranı yüzde 64’lerde ama”

Aşılama oranında Malatya’nın yüzde 64’lerde olduğunu, bu oranın batı illerine göre düşük olduğunu vurgulayan Bentli, “Şu an ilimizin birinci aşı oranı yüzde 64’lerde ama bu batı illerine göre çok düşük bir rakam. Özellikle 1755 yaşı arasındaki aşılama oranımız maalesef yüzde 55’lerde toplamda yüzde 6364 civarında seyrediyoruz. Şu an hem serviste hem de yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük çoğunluğu, yoğun bakımda yüzde 95'e yakın, serviste de yüzde 85’e yakın bir oranda aşısız vatandaşlarımızdan oluşan bir hasta grubu var” dedi.



“Hedefimiz 4 günde 44 bin 444 aşı yapmak”

Birçok noktada aşılama yapıldığını ve gençleri aşıya yönlendirmek için kampanya düzenlemeyi planladıklarını belirten Prof. Dr. Bentli, “Sadece aile sağlığı merkezleri, kamu hastaneleri dışında birçok noktada aşı yapıyoruz. Şu an Valiliğimizle ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızla birlikte haftaya özellikle gençleri aşıya yönlendirmek için bir kampanya düzenlemeyi planlıyoruz. Burada günlük birinci doz aşı hedefimiz 4 günlük 44 bin 444 aşı yapmayı planlıyoruz. Burada aşı yaptıran gençlerimize özellikle ikinci dozunu da yaptırdıktan sonra tablet, Malatyaspor forması ve ücretsiz bir aylık toplu taşıma kartı bir planlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.



“Gençlerimizin bir kesimi bu hastalıktan korkmuyor”

Prof. Dr. Bentli, gençlerin çoğunun hastalıktan korkmadığını, aşı yapıldığı takdirde hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabileceklerini ifade ederek, "Gençlerimizin bir kesimi bu hastalıktan korkmuyor. Ben gencim, sağlıklıyım, hasta olmam diye düşünüyor. Ama burada hem kendilerini hem de yaşlı olan yakınlarının düşünmeleri gerekiyor. Her ne kadar aşılı yakınları varsa bile sonuçta tüm aşılar yüzde yüz etkili değil yüzde 95 civarında. Sonuçta yüzde 5’lik kesimde aşılı da olsa etkilenebiliyor. Ne kadar biz aşı konusunda ilimizde bağışıklık oranımızı arttırırsak dördüncü dalgayı da yoğun bakıma daha az girişle atlatmış oluruz” şeklinde konuştu.

