Yeni Malatyaspor, 12 futbolcuyu kadrosuna kattı

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Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesi 12 futbolcuyu renklerine bağladı.

Doğu Anadolu’yu Süper Lig’de temsil eden Yeni Malatyaspor’da transfer dönemi hızlı geçti. Sarısiyahlı ekip, transfer sezonunda 12 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Yeni Malatyaspor; Rayane Aabid, Cengizhan Akgün, Oussama Haddadi, Taha Gür, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Emin Sarıkaya, Mete Sevinç, Mert Örnek ve Miraç Altıntaş’ı transfer etti.

Öte yandan Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarısiyahlı formayı terleten Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan’ı da renklerine bağladı.

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