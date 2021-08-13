Yeşilyurt Belediyespor genç forvet ile anlaştı

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 23 yaşındaki forvet Alpay Aldemir ile anlaştı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, geçtiğimiz gün 4 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Doğu Anadolu ekibi bu gün ise son olarak Osmaniyespor FK’da forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Alpay Demir’i kadrosuna kattığını duyurdu.

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