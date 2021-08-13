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Bakan Koca açıkladı: Malatya’da 18 yaş üzerinin aşı olma oranı yüzde 65’i geçti

İHA

Bakan Koca açıkladı: Malatya’da 18 yaş üzerinin aşı olma oranı yüzde 65’i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya’da 18 yaş üstü nüfusun birinci doz aşı olma oranının yüzde 65’in üstüne çıktığını duyurdu.
31 Temmuz ile 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında haftalık vaka sayısının 100 bin kişide 147,12 olduğu Malatya’da Kurban Bayramı sonrasında Covid19 vakalarında artış yaşanmıştı. Covid19 ile mücadelede etkin rol oynayan aşıyla ilgili sevindirici haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Malatya’da 18 yaş üstü nüfusun birinci doz aşı olma oranının yüzde 65’in üstüne çıktığını duyurdu.
Bakan Koca söz konusu paylaşımında, “Malatya'da 18 yaş ve üstü nüfusun en az bir doz aşı olma oranı yüzde 65’in üstüne çıktı. Covid19 Risk Haritasında bu ilimizin rengi Turuncu yerine Sarı” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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