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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memurlar beklentilerinin karşılanmasını istiyor

İHA

Memurlar beklentilerinin karşılanmasını istiyor

Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işverenin teklifini beğenmeyen MemurSen 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaparak beklentilerinin karşılanmasını istiyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisine verilecek olan zam teklifini yetersiz bulan Malatya Memur Sen il temsilcileri, Memur Sen binasında düzenlenen basın açıklamasında memurların talepleri dile getirildi. Basın açıklamasına Malatya MemurSen şube başkanları, sendikalar ve üyeleri katıldı.
“Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir”
Geçmiş yıllarda kamu personelinin aldığı maaşla günümüzdeki maaş arasında alım gücü farklı olduğunu ve kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarının olduğunu dile getiren Malatya MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, “2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kg “kıyma” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 65,2 kg “kıyma” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1.917 adet “simit” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 1695 adet “simit” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 21 adet 18 litrelik “sıvı yağ” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 14 adet 18 litrelik “sıvı yağ” alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna yüzde 37 arttı. Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5. Dönem Kamu İşvereni tarafından teklif edilen ve Hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen enflasyonun ise yüzde 26 olması Kamu İşvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu yanlış hesaptan dönülmelidir” şeklinde konuştu.
Verilen teklifin yetersiz ve beklentilerinin altında olduğunu, memura zammı enflasyon üzerinden değil de kamu işverenin vermesi gerektiğini ifade eden Söylemez, “Öyle görünüyor ki bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu İşvereninin sunduğu teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz ki; memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir. Kamu İşvereninin 3600, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş, oranı, kapsamı belirlenmemiş soyut teklifini; oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 Ek Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime bağlanmış bir teklif sunulmalıdır” şeklinde konuştu.
"Refah payıyla mümkündür”
Sözleşmeli personellerin sorunlarını çözecek, somut bir teklif sunulması gerektiğini ve memurun enflasyona ezdirilmemesinin refah payıyla mümkün olduğunu ifade eden Söylemez, "Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Sözleşmeli personelin sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir çalışma yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür” ifadelerini kullandı. Kamu İşvereninden; yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genele ilişkin tekliflerimize de hizmet kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri bekliyoruz. Toplu sözleşme bir oldubittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkân tanıyacak şekilde Pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz MemurSen Malatya Şubesi olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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