Arguvan’da dolu ve yağmur etkili oldu

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Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden başlayan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar suyun çekilmesini bekledi.

Yağmurla birlikte zaman zaman düşen dolu da etkili oldu.

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