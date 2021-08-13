Yeni Malatyaspor, Hasan Özkan'ı transfer etti 

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Yeni Malatyaspor, TFF 1´inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un ön libero oyuncusu Hasan Özkan'ı kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor forması giyen 23 yaşındaki önlibero Hasan Özkan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-08-13 20:34:33



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