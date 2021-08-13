Kazada, baba ve kızı yaralandı

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Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla çarpışan otomobilde bulunan baba ile kızı yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, MalatyaKayseri karayolu Darende ilçesi mevkiinde meydana geldi. Y.Ç. idaresindeki 34 KF 6024 plakalı otomobil, R.T. yönetimindeki Ford marka 34 PV 9769 plakalı tırla çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Y.Ç. ve kızı B.Ç. ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili incele başlattı.

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