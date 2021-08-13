Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki Yıldız Ç. (45) ile kızı Büşra Ç. (25) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde MalatyaKayseri karayolunda meydana geldi. Rahmi T. (38) yönetimindeki 34 PV 9760 plakalı TIR, Elbistan yol ayrımında Yıldız Ç.'nin kullandığı 34 KF 6024 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen otomobilde bulunan sürücü Yıldız Ç. ile kızı Büşra Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücü Rahmi T. ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-08-13 21:48:37
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