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Yeşilyurt'ta trafik eğitim parkı, Kur’an kursu öğrencilerini ağırlıyor Çınar: “Donanımlı ve bilgili bir nesil için çalışıyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta trafik eğitim parkı, Kur’an kursu öğrencilerini ağırlıyor Çınar: “Donanımlı ve bilgili bir nesil için çalışıyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında, Milli Türk Talebeler Birliği Malatya İl Başkanlığı ve Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Bu Yaz Camideyiz’ projesine katılan 220’ye yakın Kur'an Kursu öğrencisine teorik ve pratik trafik eğitimi veriliyor.
Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında başlayan programlara katılan Kuran Kursu öğrencileri, uzman eğitmenlerin gözetiminde öncelikle teorik eğitime tabi tutulurken daha sonra uygulamalı eğitimden geçti.
Kur’anKerim Kursu öğrencilerine yönelik başlattıkları eğitim ve kültürel programlarına destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Abdulkadir Tutan, “Milli Türk Talebeler Birliği İl Başkanlığıyla 2012 yılında beri ‘Bu Yaz Camideyiz’ projemizi düzenlemekteyiz. Çocuklarımıza camilerin sadece vakit namazlarına gelinen bir olmadığını, Kuran Kerim eğitimlerinin yanı sıra ilim eğitimlerinin verildiği bir yer olduğunu göstermeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Kültürel etkinliklerimiz kapsamında Yeşilyurt Belediyemize ait Çocuk Trafik Eğitim Parkında çocuklarımızla bir araya geldik. Bu imkanı bizlere sağlayan Mehmet Çınar Başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Milli Türk Talebeler Birliği Malatya İl Başkanı Hamza Alaman ise başarıyla devam eden ‘Bu Yaz Camideyiz’ projesi çerçevesinde çocuklara yönelik eğitim ve kültürel programlara bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek, “ Malatya genelinde ki tüm camilerimizdeki çocuklarımıza ulaşarak Siyeri Nebi ve Kuranı Kerim eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel programlar kapsamında bu tür eğitim çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Kapılarını bizlere açan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız burada teorik ve pratik olarak trafik eğitimi aldılar, aldıkları bu eğitimler hayatlarının geri kalan kısımlarına büyük katkılar sağlayacaktır. Derdimiz iyi bireyler yetiştirmek, derdimiz memlekete faydalı bireyler yetiştirmektir” dedi.
‘Bu Yaz Camideyiz’ projesi kapsamında sosyal ve kültürel programlara devam ettiklerini vurgulayan Milli Türk Talebeler Birliği eski İl Başkanı Mehmet Sağdıç ise “ Çocuklarımız Yeşilyurt Belediyemize ait trafik eğitim parkında trafik eğitimlerine tabi tutuldular. Bizler milli ve manevi duygulara hitap eden, idealist bir neslin yetişmesi için camilerin herkese açık, caminin bir medrese kültürü ve akademi olduğunu herkese benimsetmek hedefiyle başlattığımız projemizin meyvelerini bugün topluyoruz. Gençlerimizin eğitim, sosyal ve kültürel hayatlarına destek veren, trafik eğitimleri almalarına imkan sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.
AK Parti Yeşilyurt Teşkilat Başkanı Mehmet Kundaktepe de, ‘Bu Yaz Camideyiz’ projesinin etkinliklerine katkı sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Malatya genelindeki Kuran Kurslarında eğitim gören 220 öğrenciye yönelik trafik eğitimlerine başladıklarına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda, Milli Türk Talebeler Birliği Malatya İl Başkanlığı ile Genç MÜSİAD Malatya Şubesinin sekiz yıldır başarıyla sürdürdüğü ‘Bu Yaz Camideyiz’ projesi çerçevesinde kent genelindeki Kuran Kurslarından gelen 220’ye yakın öğrencimizi ağırlıyoruz. Çocuklarımız, uzman eğitmenlerin gözetiminde teorik ve pratik olarak trafik eğitimlerine tabi tutulacaklar. Alt ve üst geçitlerin ışıklı ve ışıksız geçiş noktalarının, trafik ışıklarının, akülü arabaların olduğu trafik parkımızda çocuklarımıza trafikte dikkat edilmesi gereken tüm kurallar anlatılacaktır. Çocuklarımızın trafik eğitimlerinden memnun kalmaları ise bizleri ayrıca sevindirmiştir” diye konuştu.
Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bilgi ve beceriyle donatıp geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Donanımlı ve bilgili bir nesil için çalışıyoruz ve emek sarf ediyoruz. Toplumsal yaşantının önemli parçalarından olan trafik kurallarını tüm boyutlarıyla öğrenmek, bilinçli bir nesil için çok önemlidir. Ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi bugünden geleceğe hazırlamak bizim asli görevimizdir. Çocuklarımızın yaz döneminde zamanlarını faydalı geçirmeleri içinde Millet Kıraathanelerimiz, Yeşikonak ve Gençlik Merkezlerimizdeki faaliyetlerimize devam ediyoruz, Yaz Spor Okulları kapsamında farklı alanlarda kurslar veriyoruz, bununla birlikte Kuran Kurslarımızda eğitim gören çocuklarımıza yönelik bu tür eğitim destekleri sunuyoruz. Hep birlikte çocuklarımızın daha fazla gelişmesi için çalışıyoruz. Kentimizde gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmelerine destek sunmak adına insan odaklı projelere ağırlık veren Milli Türk Talebeler Birliği ve Genç MÜSAİD gibi kurum ve kuruluşlarımızın projelerine katkılar sunarak, gençlerimizin eğitim hayatlarına hep birlikte el ele vererek destek sağlıyoruz. Sivil toplum ve meslek örgütlerimizle aramızdaki sağlam diyalog ve iletişim neticesinde toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerimizin boyutunu sağlıklı ve güçlü bir şekilde geliştirip ilerletiyoruz. İlçe genelindeki tüm eğitim merkezlerimizin kapıları gençlerimize ve çocuklarımıza sonuna kadar açıktır. Bizleri bugün çocuklarımızla bir araya getiren Milli Türk Talebeler Birliği Malatya İl Başkanlığı ile Genç MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Çınar, trafik eğitimlerine başlayan öğrencilere satranç takımı hediye edip, başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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