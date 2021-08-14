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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de revize edilen 32 park hizmete sunuldu

İHA

Battalgazi'de revize edilen 32 park hizmete sunuldu

Battalgazi Belediyesi, TOKİ bölgesindeki 4 mahallede bulunan 32 adet parkta revize çalışmaları tamamlayarak, yeniden vatandaşların hizmetine sundu. Açılış programında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi’mize hizmette asla ‘tamam’ demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Battalgazi Belediyesi, Çöşnük, Fırat, Yamaç ve Merkez Beydağı mahallerinde bulunan 32 adet parkta, bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. 22 bin kişinin yaşadığı TOKİ bölgesindeki çocukların güvenle koşup oynayacakları, vatandaşların ise huzur içinde dinlenerek keyifli vakit geçirebilecekleri ve toplam maliyeti 3 milyonu aşan 32 adet Parkı başta aşağı revize eden Battalgazi Belediyesi, düzenlediği tören ile parkları yeniden vatandaşların hizmetine sundu.
Merkez Beydağı Mahallesi’nde düzenlenen törene, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

“Başkanımız taşın altına koydu”
Programın açılışında kısa bir teşekkür konuşması gerçekleştiren Merkez Beydağı Mahallesi Muhtarı Hakverdi Sevgi, “Yapımı TOKİ Site Yönetimine ait toplam 32 parkımızın yenileme çalışmalarını, Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla Battalgazi Belediyemiz üstlendi. Taşın altına elini koyan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e vatandaşlarımız adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Battalgazi Belediyemiz tarafından mahallemize birde kütüphane yapılıyor ve 34 mahallemiz bu kütüphaneden yararlanabilecek. Allah başkanımızdan razı olsun” dedi.

“Vatandaşlarımız talep etti, biz yerine getirdik”
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren ilçemizde bölgeler arası gelişmişlik farkını kaldıracağımız demiştik. İlçemize hizmette hiçbir zaman ayrım yapmayacağımızın söylemiştik. Hizmetlerle dolu dolu 2.5 yılımıza baktığımız zaman hamd olsun ki Battalgazi’mizin tüm mahallelerine hizmetlerimizi eşit şekilde götürdüğümüzü görürsünüz. Hizmetlerimizde ve yatırımlarımızda, bu bölgeler birinci önceliğimiz oldu. Bu hizmetlerimizin meyvelerini alıyoruz. Bu bölgenin kütüphane ihtiyacı vardı, onu karşıladık. Park sözü vermiştik, bu bölgeye 2 adet iki büyük park açtık. Her zaman Beydağı gibi arkamızda dimdik duran TOKİ bölgesindeki vatandaşlarımızın, park yenileme taleplerini de yerine getirdik. Toplam maliyeti 3 milyonun üzerinde 32 tane parkımızı yeniledik ve bugünde düzenlediğimiz program ile yeniden hizmete sunacağız. Bu parkların yapımı noktasında ilgili birime hemen talimat verdik ve çalışmalar zaman kaybetmeden başladı. Toplam 3 milyonun üzerinde 32 adet parkımızı revize ettik. Bizler vatandaşlarımıza hizmet için bu makamlardayız. Aldığımız sorumluğumuz büyük ve bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımız yenilenmiş parklarını gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Battalgazili vatandaşlarımıza hizmette asla ‘tamam’ demeden devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“Battalgazi’de hizmet destanları yazılıyor”
Yapılan hizmetin Battalgazi’ye ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “TOKİ bölgemizde bulunan 32 parkla ilgili yapmış olduğu düzenleme ve yenileme gibi hizmetlerinden dolayı değerli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Herkesinde bildiği üzere Malatya’da bir hizmet seferberliği var. Destanlar yazılıyor. Gerçekleştirilen bu destanların başında da Battalgazi’miz yer alıyor. Bu hizmetin Battalgazi Belediyemize hayırlı ve uğurlu olması temenni ediyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Her açılışın ilimize büyük faydası var”
Her hizmet açılışının kendileri için önem arz ettiğini anlatan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “AK Parti olarak hizmet her açıdan bizim için önemli. Bu hizmetleri görürken büyük mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Her açılışın ilimize büyük faydaları var. Özellikle yapımı tamamlanan Parkın çocuklarımızın hizmetine sunulması çocuklarımızın doğayla, oyunla iç içe olması belki telefondan ve Bilgisayardan uzaklaşmasına da vesile olacak. Emeklerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Başkanımızı canı gönülden kutluyorum”
Battalgazi’deki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “TOKİ bölgesinde yaşayan vatandaşların talebi üzerine revize çalışmalarını gerçekleştiren Osman Güder başkanımızı canı gönülden kutluyorum. Başkanımız, Battalgazi’mizi daha yaşanabilir bir seviyeye getiriyor. Bunun içinde ekibiyle birlikte gece gündüz sahada ve çalışıyor. Battalgazi Belediyemiz ilçede yeşillendirmeye çalışmalarına da büyük özen gösteriyor. Biz yeşili ve ağacı seven bir medeniyetin çocuklarıyız. Yangınlar üzerinden siyaset yapanları, milletin vicdanına havale ediyoruz. Malatya’mız için inşallah daha nice açılışlarda bir arada oluruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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